Runjaic siedzi na beczce prochu. Jeśli legioniści przegrają w hicie 27. kolejki Ekstraklasy z Jagiellonią Białystok to praktycznie o mistrzostwie będą mogli zapomnieć. Obecnie do prowadzącej w tabeli drużyny z Podlasia tracą siedem punktów. W przypadku porażki strata wzrośnie do 10 "oczek".

Skorża marzy o reprezentacji

Kto zajmie miejsce Runjaica? Media ostatnio informowały, że Legia sondowała możliwość zatrudnienia selekcjonera reprezentacji Rumunii Edwarda Iordanescu. Wicemistrzowie Polski od razu zdementowali te doniesienia.

Nasze źródła przy Łazienkowskiej donoszą, że w stołecznym klubie pojawił się inny kandydat. Podobno w gabinetach najważniejszych osób w Legii coraz częściej wymienia się nazwisko Macieja Skorży.

52-letni szkoleniowiec ostatnio pracował w Japonii. Z Urawa Red Diamonds w 2023 roku wygrał Azjatycką Ligę Mistrzów. Aktualnie nie jest nigdzie zatrudniony.

Skorży od dawana marzy się praca w roli selekcjonera reprezentacji Polski, ale po tym jak "biało-czerwoni" wygrali baraże i zakwalifikowali się do Euro 2024 posada Michała Probierza wydaje się niezagrożona. Przynajmniej na razie.

Skorży najbliżej do Lecha

Gdy Skorża zakończył swoją pracę w kraju "Kwitnącej Wiśni" od razu pojawiły się spekulacje, że kolejnym przystankiem w jego karierze będzie Poznań i tym samym szkoleniowiec po dwóch latach przerwy znów poprowadzi miejscowego Lecha.

Ten scenariusz wydaje się najbardziej prawdopodobny, bo i "Kolejorz" chętnie ponownie widziałby u siebie tego trenera. Tomasz Rząsa, nie ukrywa, że powrót 52-latka jest możliwy. To jest realne - powiedział dyrektor sportowy Lecha.

Plany klubowi z Bułgarskiej może jednak pokrzyżować odwieczny wróg. Jeśli w Warszawie dobiegnie końca misja Runjaica to właśnie Skorża może być jednym z kandydatów do jego zastąpienia. Pochodzący z Radomia szkoleniowiec w przeszłości pracował już w stolicy. W sezonach 2010/11 i 2011/12 zdobywał ze warszawskim zespołem Puchar Polski. Byłby więc to dla niego powrót na stare śmieci, a jak wiadomo Legii się nie odmawia…