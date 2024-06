24-latek od dłuższego czasu jest na liście życzeń Legii. Boliwijczyk w stołecznym zespole miałby pełnić rolę lewego wahadłowego.

Piłkarz już dogadał się z Legią

Piłkarz ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Baltice Kaliningrad, która spadła z rosyjskiej ekstraklasy. W jej barwach rozegrał 40 meczów. Zaliczył w nich cztery asysty i strzelił dwa gole. Po zakończeniu rozgrywek Fernandez znów stał się zawodnikiem Bolivaru.

Według nieoficjalnych informacji zarówno piłkarz, jak i jego obecny pracodawca ustalili już warunki umowy i transferu z Legią.

Fernandez chciałby dołączyć do Legii jak najszybciej, aby nie opuścić większości przygotowań do sezonu. Dlatego już po drugim meczu fazy grupowej Copa America ma się udać do Boliwii, by dopiąć formalności związane z otrzymaniem wizy - informuje TVP Sport.