Elitim doznał kontuzji kolana w sparingowym pojedynku z Jagiellonią Białystok. Kolumbijczyk ucierpiał po wejściu Adriana Dieguez.

Elitim już po operacji

W ubiegłym tygodniu 25-letni piłkarz przechodził dokładne badania, które wykazały, że uszkodzona jest łąkotka. Legionista jest już po operacji. Teraz czeka go dłuższa przerwa w grze. Powrót na boisko zajmie kilka miesięcy.

To dla nas ogromna strata, tym bardziej odniesiona w taki sposób. Wejście - do jakiego doszło w sparingu z Jagiellonią - było, jakie było. Niestety, z tego rodzaju zachowań, konsekwencje ponosimy tylko my - powiedział trener Legii, Goncalo Feio.