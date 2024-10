Pululu jest jednym z pewnych punktów ekipy prowadzonej przez Adriana Siemieńca. 25-latek od początku nowych rozgrywek imponuje formą.

Pululu tytuł świętował "Duchem Puszczy"

Pululu błyszczy zwłaszcza w Lidze Konferencji. W fazie ligowej europejskich pucharów strzelił trzy gole w dwóch meczach. Dwa trafienia zaliczył po uderzeniach… piętą.

Reklama

Napastnik Jagielloni w rozmowie z serwisem goal.pl zdradził, że po zdobyciu mistrzostwa Polski napił się popularnego na Podlasiu "Ducha Puszczy".

"Duch Puszczy" nie posmakował Pululu

Pululu opisał swoje wrażenia smakowe i chyba możemy być pewni, że piłkarz kolejny raz raczej nie sięgnie z własnej woli po ten trunek.

To było okropne! Zrobiłem jednego łyka i myślałem, że wypali mnie od środka. To był efekt pewnego zakładu. Powiedziałem, że jak wygramy tytuł, to spróbuję "Ducha Puszczy". Dotrzymałem słowa, ale dużo mnie to kosztowało - podkreślił Pululu.

Jagiellonia wiceliderem tabeli

Reklama

Jagiellonia po 13. kolejkach obecnego sezonu zajmuje drugie miejsce w tabeli Ekstraklasy. Do prowadzącego Lecha Poznań traci trzy punkty.

W ostatniej kolejce piłkarze z Białegostoku wygrali na własnym stadionie z Koroną Kielce 3:1. W następnej serii gier Jagiellonia zmierzy się na wyjeździe z Górnikiem Zabrze.