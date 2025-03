Sopic zdobył mistrzostwo Chorwacji z HNK Rijeka

Sopic ostatnio pozostawał bez pracy, po tym, jak w sierpniu ubiegłego roku rozstał się z HNK Rijeka. Z tym klubem sięgnął po wicemistrzostwo Chorwacji i dość niespodziewanie stracił pracę na początku kolejnego sezonu. Wcześniej szkoleniowiec w swoim kraju prowadził m.in. HNK Gorica, NK Rudes. Był też trenerem azerskiego Sabah FK, a w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - Al-Ain FC, z którym zdobył trzy krajowe trofea. Pracował również w sztabie Dinama Zagrzeb, które poprowadził w trzech meczach jako tymczasowy szkoleniowiec.

Reklama

Metody pracy nowego opiekuna łodzian zna dyrektor sportowy Widzewa Mindaugas Nikolicius. Obaj współpracowali w przeszłości w HNK Gorica. Zeljko pokazał swoje możliwości, gdy przejmował drużynę będącą na ostatnim miejscu w tabeli z ogromną stratą do innych, a mimo to wywalczył utrzymanie. W dodatku stworzył zespół, który grał atrakcyjną dla oka piłkę, z bardzo ofensywnym nastawieniem. To jest futbol, który chcę wprowadzić również w naszym w klubie. Chcemy grać ciekawie i osiągać jak najwyższe cele. Zeljko Sopic to trener pełen charyzmy oraz energii - powiedział Nikolicius.

Czubak zostaje w sztabie trenerskim Widzewa

Sopic przejął Widzew od Patryka Czubaka. 31-letni trener po zwolnieniu Daniela Myśliwca prowadził łódzki zespół w trzech ostatnich ligowych spotkaniach. Pod wodzą Czubaka drużyna zdobyła cztery punkty, a w sobotnim meczu z GKS Katowice odniosła pierwsze zwycięstwo w tym roku kalendarzowym. Dzięki wygranej zajmujący 13. miejsce w tabeli Widzew na siedem punktów oddalił się od strefy spadkowej.

Reklama

Czubak, podobnie jak większość członków dotychczasowego sztabu, pozostanie w nim. Wraz z Chorwatem zespół trenerski powiększy się o nowe osoby. Dario Grabusic będzie pełnił funkcję asystenta, Josip Pausic będzie analitykiem, a trenerem przygotowania motorycznego zostanie Ivan Cukovic.

Nowy trener zadebiutuje na ławce Widzewa w Gliwicach

Sopic w roli szkoleniowca Widzewa oficjalnie zadebiutuje po reprezentacyjnej przerwie - w wyjazdowym spotkaniu z Piastem Gliwice w piątek 28 marca. W najbliższy piątek poprowadzi zaś zespół w sparingu z pierwszoligową Polonią Warszawa.

Dobrze, że przychodzę do Widzewa w okresie przerwy reprezentacyjnej. To idealny moment, by uważniej przyjrzeć się pracy w klubie, poznać się lepiej z zawodnikami i sztabem. To o wiele lepsza sytuacja niż rozpoczynanie na trzy dni przed kolejnym meczem. Zamierzam pracować tak, by krok po kroku wyznaczać sobie nowe cele oraz konsekwentnie je realizować. Teraz najważniejszy jest dla mnie pierwszy trening, a następnie pierwszy mecz - przyznał nowy szkoleniowiec czterokrotnych mistrzów Polski.