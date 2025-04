Gikiewicz zmieniał kluby jak rękawiczki

Gikiewicz to piłkarski obieżyświat. W swojej przygodzie z piłką nożną bardzo często zmieniał klubowe barwy i nigdzie na dłużej nie potrafił zagrzać miejsca. W jego piłkarskim CV są m.in. ŁKS Łódź, Omonia Nikozja, Tobył Kostanaj, AEL Limassol, Lewski Sofia, Al-Wehda Club, Mekka, FCSB, Al-Faisaly, czy Śląsk Wrocław.

Reklama

Skandaliczne zachowanie Gikiewicza na mistrzowskiej fecie

Z ostatnim z wymienionych klubów Gikiewicz w sezonie 2011/12 sięgnął po mistrzostwo Polski. W trakcie świętowania sukcesu na zorganizowanej fecie piłkarz śpiewał obraźliwe piosenki pod adresem Legii Warszawa. Kibice stołecznego zespołu o tym nie zapomnieli.

Kibice Legii nie zapomnieli Gikiewiczowi jego "popisów"

Gikiewicz aktualnie stara się uzyskać licencję trenerską. 37-latek dostał się na staż szkoleniowy do Legii Warszawa, ale już pierwszego dnia został z niego wyrzucony. Gdy tylko wiadomość o pobycie Gikiewicza w Legii dotarła do fanów "wojskowych" ci od razu zareagowali. Skontaktowali się z dyrektorem akademii piłkarskiej Legii, Marek Śledź, który przyjął Gikiewicza na staż nie wiedział o jego zachowaniu z przeszłości, ale wobec informacji jakie do niego dotarły zdecydował się usunąć byłego gracza Śląska z listy stażystów.

Reklama

Ostatnio 37-latek, który występował też m.in. w ŁKS i Omonii, został przyjęty na staż w Legii. Marek Śledź, dyrektor stołecznej akademii, nie znał wspomnianego incydentu z udziałem Gikiewicza, ale gdy się o nim dowiedział, postawił zakończyć z nim krótką współpracę - poinformował serwisu Legia.net.