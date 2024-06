W ostatnim grupowym meczu Euro 2024 reprezentacja Polski zremisowała z Francją 1:1. Dla biało-czerwonych był to ostatni występ na turnieju w Niemczech. Ich los był przesądzony już wcześniej po porażkach z Holandią i Austrią.

Mbappe wściekł się na Lewandowskiego

We wtorek Polacy grali o honor. Remisem z wicemistrzami świata go ocalili. Niehonorowo zachował się za to gwiazdor rywali. Mbappe, który był autorem gola dla Francji w trakcie meczu zwyzywał Lewandowskiego.

To ten skur***yn - rzucił w pewnym momencie napastnik Realu Madryt. Tak przynajmniej twierdzą francuskie media, które odczytały słowa piłkarza z ruchu jego warg. Francuz był wściekły na Polaka, bo nasz kapitan zahaczył dłonią o twarz rywala, którą chroniła specjalna maska. Mbappe musiał w niej grać, bo w pojedynku z Austrią złamał nos.

Złej krwi jednak chyba pomiędzy strzelcami bramek w meczu Francja - Polska po ostatnim gwizdku sędziego nie było, bo jeszcze na murawie wymienili uściski.