Piłkarze Barcelony awansowali do 1/8 finału Ligi Europy. Po remisie tydzień temu u siebie z Napoli 1:1, w rewanżowym meczu barażowym wygrali na wyjeździe 4:2. We włoskiej ekipie do 73. minuty grał Piotr Zieliński. Odpadła m.in. Borussia Dortmund.

Zieliński tydzień temu strzelił gola na Camp Nou, ale w rewanżu jego zespół dość szybko został pozbawiony złudzeń. Reklama Po niespełna kwadransie Barcelona prowadziła już 2:0, a po godzinie gry - 4:1. Gole dla gości strzelili Jordi Alba, Holender Frenkie de Jong, Gerard Pique i sprowadzony zimą Gabończyk Pierre-Emerick Aubameyang. Napoli odpowiedziało tylko trafieniami Lorenzo Insigne w 23. minucie (na 1:2) oraz w końcówce spotkania Matteo Politano, który w 87. minucie ustalił wynik na 2:4. Kwadrans wcześniej zmieniony został Zieliński, mający już na koncie żółtą kartkę. Sevilli, FC Porto, RB Lipsk i Atalanta w 1/8 finału Ligi Europy Zobacz również Bramkarz Hubert Idasiak był rezerwowym w ekipie Napoli. Reklama W fazie grupowej bieżącej edycji Ligi Europy Napoli występowało w grupie z Legią Warszawa, Leicester City i Spartakiem Moskwa. Barcelona natomiast w grupie Ligi Mistrzów okazała się gorsza od Bayernu Monachium i Benfiki Lizbona. Wyprzedzić zdołała jedynie Dynamo Kijów i "spadła" do LE. Niespodzianką jest odpadnięcie w barażu Borussii Dortmund, ale zanosiło się na to już tydzień temu. Wówczas piłkarze BVB przegrali u siebie z Rangers FC 2:4. W rewanżu zremisowali w Glasgow na Ibrox Stadium 2:2. Przy okazji czwartkowych meczów nie zabrakło gestów solidarności z Ukrainą i sprzeciwu wobec rosyjskiej inwazji na ten kraj. Na przykład przed meczem Napoli z Barceloną piłkarze obu drużyn rozwinęli transparent z napisem "Stop wojnie". Rosyjscy arbitrzy, którzy sędziowali to spotkanie nie stanęli razem z piłkarzami. W barażach o 1/8 finału LE drużyny, które w swoich grupach zajęły drugie miejsca, skojarzone zostały z tymi, które uplasowały się na trzecich pozycjach w Lidze Mistrzów. Zwycięzcy tych dwumeczów trafią w 1/8 finału na czekające już od grudnia zespoły z pierwszych miejsc grup LE. Są nimi: Olympique Lyon, AS Monaco, Spartak Moskwa, Eintracht Frankfurt, Galatasaray Stambuł, Crvena Zvezda Belgrad, Bayer Leverkusen oraz West Ham United. Losowanie par 1/8 finału odbędzie się w piątkowe południe w Nyonie. Finał zostanie rozegrany 18 maja w Sewilli. Wyniki i program rewanżowych meczów barażowych o awans do 1/8 finału LE (gwiazdka - awans):

Olympiakos Pireus - *Atalanta Bergamo 0:3 (0:1); pierwszy mecz 1:2

Lazio Rzym - *FC Porto 2:2 (1:1); 1:2

Real Sociedad San Sebastian - *RB Lipsk 1:3 (0:1); 2:2

Dinamo Zagrzeb - *Sevilla FC 1:0 (0:0); 1:3

*Rangers FC - Borussia Dortmund 2:2 (1:2); 4:2

SSC Napoli - *Barcelona 2:4 (1:3); 1:1

*Betis Sewilla - Zenit Sankt Petersburg 0:0; 3:2



Sporting Braga - Sheriff Tyraspol trwa dogrywka (pierwszy mecz 0:2)

