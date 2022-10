Lech po dobrym, choć przegranym, meczu z Villarreal (3:4) i efektownym zwycięstwie nad Austrią Wiedeń (4:1) w kolejnym spotkaniu trochę rozczarował. "Kolejorz" jest drugi w czterema punktami.

Jesteśmy w połowie (fazy grupowej - PAP) i liczyłem, że będziemy mieli dwa domowe zwycięstwa - przyznał trener mistrzów Polski John van den Brom.

W Walencji, gdzie Villarreal tymczasowo występuje w roli gospodarza z powodu remontu stadionu, bramki dla "Żółtej Łodzi Podwodnej" zdobyli Alex Baena (18.) i Holender Arnaut Danjuma (43.), a później hat-trickiem w ciągu niespełna kwadransa popisał się wprowadzony na boisko na początku drugiej połowy Jose Luis Morales (76., 80., 88.).

Hiszpan, który do Villarrealu przeniósł się minionego lata z Levante (w czwartek grał na stadionie swojego byłego klubu) oraz Baena mają po cztery bramki w tej edycji LK i prowadzą w klasyfikacji strzelców.

Hapoel zajmuje trzecie miejsce z dwoma punktami, Austria zamyka tabelę z jednym.

Finał zostanie rozegrany 7 czerwca w Pradze.

Wyniki 3. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji:



Grupa A

Heart of Midlothian - Fiorentina 0:3 (0:2)

RFS Ryga - Istanbul Basaksehir 0:0



Tabela:

Z M R P bramki pkt

1. Istanbul Basaksehir 3 2 1 0 7 0 7

2. Fiorentina 3 1 1 1 4 4 4

3. Heart of Midlothian 3 1 0 3 2 7 3

4. RFS Ryga 3 0 2 1 1 3 2



Grupa B

Anderlecht Bruksela - West Ham United 0:1 (0:0)

Silkeborg IF - FCSB Bukareszt 5:0 (3:0)



1. West Ham United 3 3 0 0 7 3 9

2. Anderlecht Bruksela 3 1 1 1 1 1 4

3. Silkeborg IF 3 1 0 2 7 4 3

4. FCSB Bukareszt 3 0 1 2 1 8 1



Grupa C

Lech Poznań - Hapoel Beer Szewa 0:0

Villarreal - Austria Wiedeń 5:0 (2:0)



1. Villarreal 3 3 0 0 11 4 9

2. Lech Poznań 3 1 1 1 7 5 4

3. Hapoel Beer Szewa 3 0 2 1 1 2 2

4. Austria Wiedeń 3 0 1 2 1 9 1



Grupa D

FC Slovacko - Nice 0:1 (0:0)

FC Koeln - Partizan Belgrad 0:1 (0:1)



1. Partizan Belgrad 3 1 2 0 5 4 5

2. Nice 3 1 2 0 3 2 5

3. FC Koeln 3 1 1 1 5 4 4

4. FC Slovacko 3 0 1 2 5 8 1



Grupa E

Dnipro-1 - FC Vaduz 2:2 (1:1) - mecz w Koszycach (Słowacja)

AZ Alkmaar - Apollon Limassol 3:2 (1:1)



1. AZ Alkmaar 3 3 0 0 8 3 9

2. Dnipro-1 3 1 1 1 5 4 4

3. FC Vaduz 3 0 2 1 3 6 2

4. Apollon Limassol 3 0 1 2 3 6 1



Grupa F

Molde FK - Shamrock Rovers 3:0 (1:0)

KAA Gent - Djurgaarden 0:1 (0:1)



1. Djurgaarden 3 2 1 0 4 2 7

2. Molde FK 3 1 1 1 5 3 4

3. KAA Gent 3 1 1 1 3 1 4

4. Shamrock Rovers 3 0 1 2 0 6 1



Grupa G

Sivasspor - Ballkani Suva Reka 3:4 (1:2)

Slavia Praga - FCR Cluj 0:1 (0:1)



1. Ballkani Suva Reka 3 1 1 1 7 7 4

2. Sivasspor 3 1 1 1 5 5 4

3. Slavia Praga 3 1 1 1 4 4 4

4. CFR Cluj 4 1 1 1 2 2 4



Grupa H

Pjunik Erywań - Żalgiris Wilno 2:0 (1:0)

FC Basel - Slovan Bratysława 0:2 (0:2)



1. FC Basel 3 2 0 1 4 3 6

2. Pjunik Erywań 3 2 0 1 5 3 6

3. Slovan Bratysława 3 1 1 1 2 2 4

4. Żalgiris Wilno 3 0 1 2 0 3 1