Frappart ma za sobą także inny historyczny krok milowy. W minionej kolejce francuskiej ekstraklasy piłkarzy po raz pierwszy mecz prowadziły same kobiety. W starciu Troyes z AS Monaco na liniach pomagały jej Manuela Nicolosi i Elodie Coppola.

Reklama

W czwartek w Poznaniu 39-letnia Francuzka będzie jednak sędziować z mężczyznami. Towarzyszyć jej będą rodacy Mikael Berchebru oraz Steven Torregrossa.

Podobnie było podczas mundialu w Katarze, kiedy poprowadziła spotkanie Niemiec i Kostaryki, za które zebrała dobre recenzje. Wtedy również na liniach towarzyszyli jej mężczyźni.

Wcześniej Frappart została pierwszą kobietą, która sędziowała spotkania Ligi Mistrzów mężczyzn. Ma za sobą też po kilka potyczek w Lidze Europy i Lidze Konferencji. W 2019 roku był rozjemczynią starcia o Superpuchar UEFA między Liverpoolem a Chelsea. Była też arbitrem głównym meczów francuskiej ekstraklasy czy w eliminacjach mistrzostw świata. W 2019 roku poprowadziła też finał kobiecego mundialu.

Reklama

Frappart dwukrotnie - w 2014 i 2018 roku - prowadziła już spotkania kobiecej reprezentacji Polski, oba przegrane - ze Szwecją i Szkocją - w eliminacjach mistrzostw Europy, ale pojedynek klubowej drużyny sędziować będzie po raz pierwszy. Co ciekawe, była już arbitrem meczu piłkarzy Djurgardens IF - we wrześniu 2020 roku z gibraltarską drużyną Europa FC (2:1) w kwalifikacjach Ligi Europy. W szwedzkiej ekipie zagrał wtedy obecny zawodnik Lecha - Jesper Karlstroem.

Pierwsze spotkanie 1/8 finału LK odbędzie się w czwartek w Poznaniu, a rewanż tydzień później w Sztokholmie.