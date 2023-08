Szymański w drugiej połowie meczu huknął jak z armaty, piłka jeszcze odbiła się od słupka i wpadła do bramki. To był gol na 2:0 dla Fenerbahce. Ostatecznie turecki zespół wygrał 3:0 i przypięczętował awans do kolejnej rundy Ligi Konferencji.

Kolejnym rywalem Fenerbahce będzie holenderski zespół Twente Enschede.