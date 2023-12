W czwartkowy wieczór piłkarze Legii w ramach rozgrywek Ligi Konferencji gościli na stadionie przy Łazienkowskiej holenderski AZ Alkmaar. Na tzw. "Żylecie", gdzie zasiadają ultrasi warszawskiej drużyny zawisł transparent, który uderzał w nowego szefa polskiego sportu: "Nitras zmień dilera".

Nitras niepochlebnie wypowiadał się o kibicach Legii

To była odpowiedź kibiców na słowa polityka Platformy Obywatelskiej, który na antenie radia TOK FM niepochlebnie wypowiadał się na ich temat po zamieszkach, które wywołali w Birmingham przy okazji meczu z miejscową Aston Villą.

Patrzę na to z ogromnym smutkiem. To nie jest tak, że każdy wyjazd polskiego klubu za granicę kończy się awanturami. Jest chyba jakiś problem z kibicami Legii, bo to jest kolejny raz, kiedy nie dostosowują się do standardów obowiązujących w innych krajach. Jest pytanie, czy nie powinniśmy tych standardów podnieść. I stosować takie, które gwarantują bezpieczeństwo wszystkim na stadionie, a nie powodują, że stadion jest zdominowany przez grupę najbardziej zagorzałych fanów. Musimy się z tym zmierzyć jako państwo. Wydaje mi się, że zarówno kluby ekstraklasy, jak i związek piłkarski powinny poważnie się nad tym pochylić. Na pewno jest to powód do refleksji - powiedział jeszcze przed nominacją na ministra sportu w radiu TOK FM Nitras.

UEFA ukarała Legię

Legia za zajścia w Birmingham została ukarana przez UEFA. Na warszawski klub nałożono grzywnę w wysokości 100 tys. euro oraz zakaz wyjazdowy dla kibiców na pięć spotkań w europejskich pucharach.

Zajścia w okolicach stadionu Villa Park miały miejsce przed i w trakcie meczu z Aston Villą. W stronę funkcjonariuszy rzucano m.in. racami, gałęziami i kamieniami. Rannych zostało czterech policjantów, aresztowano 46 osób.

Legia została także zobowiązana do pokrycia kosztów, jakie Aston Villa musiała ponieść na naprawy zniszczeń.

Legia dalej gra w europejskich pucharach

Czwartkowy mecz zakończył się zwycięstwem legionistów 2:0. Tym samym podopieczni Kosty Runjaica przypieczętowali awans do baraży o 1/8 finału Ligi Konferencji.

W barażach wystąpi 16 drużyn. Osiem rozstawionych, a wśród nich Legia, to te które w swoich grupach Ligi Konferencji zajęły drugie miejsca. Natomiast osiem nierozstawionych zespołów stanowią te, które uplasowały się na trzecich pozycjach w Lidze Europy.

Mecze barażowe o 1/8 finału LK zaplanowano na 15 i 22 lutego. Potencjalnymi rywalami Legii mogą być: Olympiakos Pireus, Ajax Amsterdam, Betis Sewilla, Sturm Graz, Union Saint-Gilloise, Maccabi Hajfa, Servette Genewa, Molde FK.