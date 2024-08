Wraz z wprowadzeniem od tego sezonu nowego formatu Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji Europejska Unia Piłkarska (UEFA) zwiększyła też pulę nagród tych rozgrywek. Do uczestników trafi łącznie 3,317 miliarda euro, czyli o ok. 500 mln więcej niż w ostatnich latach.

285 mln euro dla drużyn grających w Lidze Konferencji

Podana kwota dotyczy tzw. scentralizowanej części rozgrywek, rozpoczynającej się od decydującej, czwartej rundy kwalifikacji i obejmującej fazę ligową (dawniej: fazę grupową) wszystkich trzech europejskich pucharów, a także Superpuchar UEFA. Nowy podział środków finansowych obowiązywać będzie do końca sezonu 2026/27.

Z tej puli 2,467 mld euro trafi do uczestników Champions League oraz Superpucharu UEFA, 564 mln do klubów występujących w Lidze Europy i 285 mln do zespołów grających w Lidze Konferencji.

Zwycięzca Ligi Konferencji zgarnie dodatkowe 3 miliony euro

Za awans do fazy zasadniczej Ligi Konferencji każdy z 36 klubów wzbogaci się o 3,17 mln euro, do tego dojdzie: 400 tys. za każde zwycięstwo, 133 tys. za remis (pozostałe środki z puli będą rozdysponowane proporcjonalnie, jak w przypadku LM i LE), wielokrotność 28 tysięcy euro zależnie od pozycji w tabeli końcowej (za pierwsze miejsce - 36 razy 28 tys., czyli 1,008 mln), kolejne 400 tys. euro za miejsca 1-8 i 200 tys. za pozycje 9-16.

Awans do barażu o 1/8 finału wyceniono na 200 tys., do 1/8 finału - na 800 tys., do ćwierćfinału - 1,3 mln, do półfinału - 2,5 mln, a do finału - na cztery miliony euro. Triumfator finału otrzyma dodatkowe trzy miliony euro.

Zmieniono też model przyznawana premii obowiązujący w przeszłości, polegający na określonym podziale wpływów z praw marketingowych i telewizyjnych oraz środków za miejsce zajmowane w rankingu UEFA obejmującym wyniki zespołów we wcześniejszych latach. Teraz te dwa aspekty połączono w jeden nazwany "value pillar".

Jego wysokość częściowo zależeć będzie od rankingu UEFA, a częściowo od wyników sprzedaży praw marketingowych i telewizyjnych, przy czym te prawa podzielone są na dwa rynki: europejski i pozaeuropejski. W obu przypadkach stworzone zostaną osobne rankingi i obowiązywać będzie system, w którym drużyna z ostatniego miejsca otrzyma x, z przedostatniego - 2x itd., aż do tej pierwszej lokaty - 36x.

Wisła zarobiła prawie dwa razy tyle co Śląsk

W Champions League wypłaty z tytułu "value pillar" rozdysponowane będą z puli 853 mln euro. Będzie on wyliczany analogicznie w Lidze Europy (z puli 198 mln euro) oraz Lidze Konferencji (57 mln).

Osobna pula, w wysokości ok. 132 milionów euro, rozdysponowana będzie między kluby uczestniczące w rundach 1-3 eliminacji poszczególnych pucharów. UEFA wypłaci 175 tys. euro klubom za występ w każdej kolejnej rundzie (z pewnymi wyjątkami). Dodatkowo, każdy krajowy mistrz, któremu nie uda się awansować do fazy ligowej któregokolwiek z europejskich pucharów, otrzyma 260 tys. euro.

Na tej podstawie wyliczono, że Wisła Kraków, która w czwartek odpadła w ostatniej rundzie kwalifikacji LK, a jako zdobywca krajowego pucharu zaczynała od LE, zarobiła za tegoroczne występy 1,71 mln euro. Z kolei Śląsk Wrocław, który odpadł w 3. rundzie eliminacji LK, ale brał udział tylko w dwóch etapach rywalizacji, może liczyć na 900 tys. euro.

Losowanie fazy ligowej Ligi Konferencji - w piątek o godz. 14.30. Pierwsze mecze - 3 października.