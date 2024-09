Do dwóch razy sztuka. Tak może powiedzieć Blaz Kramer. Słoweniec już w lipcu mógł przenieść się do Konyasporu. Ostatecznie wtedy z transferu do ligi tureckiej wyszły nici. Dopiero za drugim razem udało się dopiąć wszystkie szczegóły i 28-latek po dwóch latach opuścił Legię Warszawa.