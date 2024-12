Legia Warszawa w ostatnim meczu jesiennej części sezonu wygrała na wyjeździe z Zagłębiem Lubin 3:0. Dzięki temu zmniejszyła do sześciu punktów stratę do prowadzącego w tabeli Ekstraklasy Lecha Poznań. Są też jednak złe wiadomości dla Goncalo Feio. Trener stołecznej ekipy do końca roku nie będzie mógł skorzystać z usług dwóch kluczowych piłkarzy.