Jagiellonia grała bez Pululu

Jagiellonia zaczęła mecz w składzie, który w drugiej połowie niedzielnego spotkania ekstraklasy z Cracovią dał białostoczan zwycięstwo 5:2, mimo że do przerwy przegrywali 1:2. Jedyna zmiana w tym ustawieniu, to wymuszona żółtymi kartkami absencja napastnika Afimico Pululu, którego zastąpił Dimitris Rallis.

Reklama

Imaz przed przerwą trafił dwa razy

Przez blisko pół godziny meczu działo się niewiele, choć już w 4. minucie gospodarze mieli okazję strzelecką. Oskar Pietuszewski dośrodkował z lewej strony, a zamykający akcję z prawej Alejandro Pozo nieczysto i niecelnie uderzył głową. W odpowiedzi Silkeborg zaatakował swoją prawą stroną, strzał Younesa Bakiza z pola karnego też był niecelny.

Więcej przy piłce zaczęli utrzymywać się goście, ale wtedy Jagiellonia objęła prowadzenie. W 29. minucie Bartłomiej Wdowik dośrodkował dokładnie do Jesusa Imaza, ten uderzył głową trafiając piłką w słupek, podanie w pole karne ponowił Pozo, a Imaz nieco szczęśliwie, bo piłka skozłowała przed bramkarzem, strzelił gola.

W 35. minucie Hiszpan, który kilka dni temu przedłużył umowę z klubem o przeszły sezon, drugi raz trafił do siatki. Dawid Drachal wykorzystał nieporozumienie gości przy wyprowadzaniu piłki, przejął podanie, miękko dośrodkował w pole karne a Imaz głową podwyższył prowadzenie.

Silkeborgowi zabrakło gola do dogrywki

Tuż przed przerwą Drachal sam mógł zdobyć gola, utrzymał się z piłką w polu karnym mimo asysty kilku obrońców przeciwnika, ale uderzył w poprzeczkę. Przez prawie całą drugą połowę wydawało się, że Jagiellonia ma mecz pod kontrolą, a nawet mogła prowadzenie podwyższyć, gdyby skuteczny był Rallis. W 57. minucie po akcji Imaza i Mikiego Villara grecki napastnik uderzył jednak zbyt lekko i w środek bramki. W 67. minucie Sławomir Abramowicz obronił groźny strzał Juliusa Nielsena.

W samej końcówce białostoczanie niespodziewanie stracili zwycięstwo. W 87. minucie płaskim strzałem zza pola karnego kontaktową bramkę dla Silkeborga zdobył Sofus Berger.

Reklama

W doliczonym czasie gry Abramowicz złapał piłkę zagrywaną do niego przez Alejandro Cantero; sędzia Eric Wattellier podyktował zespołowi gości rzut wolny pośredni w polu karnym Jagiellonii. Piłka trafiła do Jensa Gammelby'ego, który uderzył mocno i precyzyjnie przy słupku, wyrównując stan meczu. Niespodziewanie Silkeborgowi brakowało już tylko gola, by doprowadzić do dogrywki, ale Jagiellonia zdołała wybronić wynik, który dał jej awans.