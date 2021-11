Do przerwy w Stambule prowadzili gospodarze po tym, jak Algierczyk Rachid Ghezzal wykorzystał rzut karny. Haller pojawił się na boisku od początku drugiej połowy i w 54. doprowadził do wyrównania. W 69. minucie urodzony we Francji 27-letni reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej ustalił wynik.

