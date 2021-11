Hit tej kolejki w Manchesterze goście rozpoczęli z tercetem gwiazd: Neymar - Lionel Messi - Kylian Mbappe. Francuz pięć minut po przerwie zapewnił paryżanom prowadzenie. W 63. minucie wyrównał Raheem Sterling, a niespełna kwadrans przed końcem zwycięstwo ekipie trenera Josepa Guardioli zapewnił brazylijski rezerwowy Gabriel Jesus.

Dzięki wygranej mistrz Anglii zapewnił sobie pierwsze miejsce w tabeli. Ma 12 punktów i o cztery wyprzedza PSG, które z kolei ma pięć więcej niż RB Lipsk i FC Brugge.

Zespół niemiecki do 5. kolejki czekał na pierwszy sukces w obecnej edycji LM, ale dokonał tego z przytupem, wygrywając w Belgii 5:0. Po dwa gole uzyskali Szwed Emil Forsberg i Francuz Christopher Nkunku.

Zadyszka Sheriffa

W grupie D zwycięstwami awans przypieczętowały Real i Inter.

"Królewscy", m.in. dzięki 76. trafieniu w Lidze Mistrzów Francuza Karima Benzemy, pokonali na wyjeździe Sheriff Tyraspol 3:0 i z 12 punktami prowadzą w tabeli. Mistrz Włoch po dwóch bramkach doświadczonego Bośniaka Edina Dżeko wygrał z Szachtarem Donieck 2:0 i z dorobkiem 10 jest drugi.

Zespół z Mołdawii sensacyjnie rozpoczął premierowy udział w Champions League od dwóch zwycięstw, po czym doznał trzech porażek. Wiosną będzie kontynuował przygodę z pucharami w Lidze Europy.

BVB w Lidze Europy

Piątą drużyną, która w środę awansowała do 1/8 finału, jest Sporting Lizbona. Zapewnił sobie to po wygranej z Borussią Dortmund 3:1. Ma obecnie trzy punkty więcej niż ten rywal i lepszy bilans bezpośrednich meczów, więc ekipa BVB go nie wyprzedzi i wiosną zagra w Lidze Europy.

Sukces gospodarze zawdzięczają m.in. dwóm bramkom Pedro Goncalvesa, który miał szansę na hat-trick, ale zmarnował rzut karny. Skuteczną dobitką popisał się natomiast Pedro Porro.

W drugim spotkaniu tej grupy mający już zapewniony awans Ajax Amsterdam wygrał w Stambule z Besiktasem 2:1 i jest jedną z trzech drużyn - obok Liverpoolu i Bayernu Monachium - z kompletem 15 punktów.

Wydarzeniem dnia były dwa gole Sebastiena Hallera. Urodzony we Francji reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej z dziewięcioma trafieniami dołączył do Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium na czele klasyfikacji strzelców.

Komplet zwycięstw Liverpoolu

Liverpool - mimo eksperymentalnego składu - piątą wygraną odnotował pokonując FC Porto 2:0. Na początku drugiej połowy pierwszego gola uzyskał Hiszpan Thiago Alcantara, a rezultat ustalił niezawodny Egipcjanin Mohamed Salah.

"The Reds" zdecydowanie prowadzą w tabeli, a za nimi z pięcioma punktami jest Porto. Po cztery mają Atletico Madryt i Milan, który wygrywając w stolicy Hiszpanii 1:0 odniósł pierwsze zwycięstwo w LM.

Cztery gole puszczone przez Szczęsnego

We wtorek z awansu cieszyli się piłkarze i kibice Chelsea Londyn, która pokonała Juventus Turyn z Wojciechem Szczęsnym w bramce aż 4:0. Z kolei Zenit Sankt Petersburg z grupy H zapewnił sobie wiosenne występy w Lidze Europy.

Z grupy F promocję uzyska na pewno Manchester United (2:0 z Villarrealem).

Jeszcze wcześniej miejsce w najlepszej "16" kontynentu zapewnił sobie Bayern Monachium. We wtorek wygrał z Dynamem Kijów 2:1, m.in. po efektownym golu zdobytym przewrotką przez Lewandowskiego.

Niezwykle ciekawa sytuacja jest w grupie G, w której szanse na pierwszą pozycję ma nawet ostatni VfL Wolfsburg, który zgromadził pięć punktów. Przed "Wilkami" są Seviila - sześć, Red Bull Salzburg - siedem i Lille OSC - osiem. W ostatniej kolejce mistrz Francji zagra w Niemczech, a drużyna z Hiszpanii w Austrii.