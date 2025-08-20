Faworyt oddalił się od Ligi Mistrzów
Crvena Zvezda w poprzedniej rundzie z walki o Ligę Mistrzów wyrzuciła Lecha Poznań. Serbowie uważani są za faworyta w dwumeczu z Pafos FC, ale po pierwszej odsłonie tej rywalizacji bliżej awansu są Cypryjczycy, którzy nieoczekiwanie wygrali na wyjeździe 2:1.
Kochalski w bramce, Skóraś nie zmieścił się nawet na ławce
W innym wtorkowym meczu Karabach Agdam, z Mateuszem Kochalskim w bramce, wygrał w Budapeszcie z Ferencvarosem 3:1.
Z kolei Club Brugge, w którego kadrze zabrakło we wtorek Michała Skórasia, takim samym wynikiem pokonał na wyjeździe Rangers FC.
Włodarczyk gra w rezerwach zamiast w Lidze Mistrzów
Pozostałe cztery pary zmierzą się w środę, a w trzech z nich możliwe są występy innych polskich piłkarzy. Fenerbahce Stambuł Sebastiana Szymańskiego rywalizować będzie z Benficą Lizbona, FC Kopenhaga Dominika Sarapaty - z FC Basel, a Sturm Graz Filipa Rózgi - z Bodoe/Glimt.
Wprawdzie zawodnikiem Sturmu jest również Szymon Włodarczyk, ale nie został zgłoszony do Ligi Mistrzów (nie ma jego nazwiska w kadrze na stronie UEFA) - polski napastnik występuje obecnie w rezerwach austriackiego klubu.
- Wyniki i program 4. rundy eliminacji LM (wszystkie mecze o godz. 21.00)
- 19 sierpnia, wtorek
- ścieżka mistrzowska:
- Ferencvaros Budapeszt (Węgry) - Karabach Agdam (Azerbejdżan) 1:3 (1:0)
- Crvena Zvezda Belgrad (Serbia) - Pafos FC (Cypr) 1:2 (0:1)
- ścieżka ligowa:
- Rangers FC (Szkocja) - Club Brugge (Belgia) 1:3 (0:3)
- 20 sierpnia, środa
- ścieżka mistrzowska:
- Bodoe/Glimt (Norwegia) - Sturm Graz (Austria)
- Celtic Glasgow (Szkocja) - Kajrat Ałmaty (Kazachstan)
- FC Basel (Szwajcaria) - FC Kopenhaga (Dania)
- ścieżka ligowa:
- Fenerbahce Stambuł (Turcja) - Benfica Lizbona (Portugalia)
- rewanże 26-27 sierpnia
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję