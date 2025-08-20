Faworyt oddalił się od Ligi Mistrzów

Crvena Zvezda w poprzedniej rundzie z walki o Ligę Mistrzów wyrzuciła Lecha Poznań. Serbowie uważani są za faworyta w dwumeczu z Pafos FC, ale po pierwszej odsłonie tej rywalizacji bliżej awansu są Cypryjczycy, którzy nieoczekiwanie wygrali na wyjeździe 2:1.

Kochalski w bramce, Skóraś nie zmieścił się nawet na ławce

W innym wtorkowym meczu Karabach Agdam, z Mateuszem Kochalskim w bramce, wygrał w Budapeszcie z Ferencvarosem 3:1.

Z kolei Club Brugge, w którego kadrze zabrakło we wtorek Michała Skórasia, takim samym wynikiem pokonał na wyjeździe Rangers FC.

Włodarczyk gra w rezerwach zamiast w Lidze Mistrzów

Pozostałe cztery pary zmierzą się w środę, a w trzech z nich możliwe są występy innych polskich piłkarzy. Fenerbahce Stambuł Sebastiana Szymańskiego rywalizować będzie z Benficą Lizbona, FC Kopenhaga Dominika Sarapaty - z FC Basel, a Sturm Graz Filipa Rózgi - z Bodoe/Glimt.

Wprawdzie zawodnikiem Sturmu jest również Szymon Włodarczyk, ale nie został zgłoszony do Ligi Mistrzów (nie ma jego nazwiska w kadrze na stronie UEFA) - polski napastnik występuje obecnie w rezerwach austriackiego klubu.