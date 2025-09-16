Samobój Júniora zdecydował o porażce Villarreal
Dla hiszpańskiej drużyny wyjazdowy pojedynek z Tottenhamem Hotspur nie mógł się gorzej zacząć. Goście już w 4. minucie spotkania przegrywali 0:1. Na domiar złego autorem gola dla gospodarzy był bramkarz Villarreal. Luiz Júnior w prostej sytuacji popełnił kuriozalny błąd. W efekcie zaliczył samobója, choć wydawało się, że 24-letni Brazylijczyk ma już piłkę w rękach.
Jak się później okazało błąd Júniora zdecydował o końcowym wyniku. W Londynie więcej goli już nie oglądaliśmy i trzy punkty zostały w stolicy Anglii.
Drużyna Kochalskiego sprawiła sensację
Słodko gorzki smak miał debiut w Lidze Mistrzów dla Mateusza Kochalskiego. Polski bramkarz znalazł się w wyjściowym składzie Karabachu Agdam w wyjazdowym pojedynku z Benficą Lizbona. Były golkiper Stali Mielec puścił dwa gole, ale to nie przeszkodziło jego drużynie w wywiezieniu trzech punktów z trudnego terenu. Zwycięstwo gości 3:2 trzeba uznać za wielką sensację.
Dwa karne, dwa gole Mbappe, trzy punkty Realu
Blisko niespodzianki było też w Madrycie. Miejscowy Real w starciu z Olympique Marsylia wystawił na próbę nerwy swoich fanów. Goście 22. minucie wykorzystali błąd gospodarzy na połowie boiska i przeprowadzili szybką akcję, którą skutecznie wykończył Timothy Weah.
Francuski zespół na prowadzeniu byli tylko przez siedem minut. Do remisu z rzutu karnego doprowadził Kylian Mbappe.
Od 72. minuty "Królewscy" grali w osłabieniu. Czerwoną kartką za uderzenie bramkarza rywali ukarany został Dani Carvajal.
W tym momencie wydawało się, że Realowi w "10" ciężko będzie zdobyć zwycięską bramkę. Dla madrytczyków nie ma jednak rzeczy niemożliwych. W 81. Mbappe ponownie ustawił piłkę na jedenastym metrze i znów okazał się bezbłędnym egzekutorem. Choć sama decyzja o podyktowaniu rzutu karnego wydaje się lekko kontrowersyjna. Zagranie piłki ręką przez gracza Olimpique było bardzo przypadkowe i zarazem pechowe.
Osiem goli w meczu Juventusu z Borussią
We wtorkowy wieczór najwięcej bramek w Lidze Mistrzów padło w Turynie, gdzie Juventus zremisował z Borussią Dortmund 4:4. Z ośmiu trafień autorem najpiękniejszego był Kenan Yıldız.
W pozostałych dzisiejszych meczach Athletic Bilbao przegrał z Arsenalem Londyn 0:2, a PSV Eindhoven uległ Royale Union Saint-Gilloise 1:3.
