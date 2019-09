Pod koniec sierpnia Fati został najmłodszym strzelcem gola dla Barcelony w historii klubu (16 lat i 304 dni), we wtorek pobił też rekord, jeśli chodzi o wiek debiutanta w Lidze Mistrzów. Uważany jest za wschodzącą gwiazdę "Dumy Katalonii".

Piłkarz urodził się 31 grudnia 2002 roku w Bissau. Gdy był dzieckiem, jego rodzina przeprowadziła się do Hiszpanii. W 2009 r. trafił do miejscowości Herrera, skąd przeniósł się do Sewilli. W Barcelonie znalazł się w 2012 i trenuje tam od tego czasu. Jego kontrakt obowiązuje do 2022 roku, a kwotę odstępnego ustalono na sto milionów euro.