W rankingu najlepiej zarabiających piłkarzy w Europie Lewandowski zajmuje 10. miejsce. W tym zestawieniu prowadzi Messi. Gwiazdor hiszpańskiej Barcelony co miesiąc "kasuje" 8,3 mln euro. To prawie dwa razy więcej niż zajmujący drugie miejsce Cristiano Ronaldo. Portugalczyk ze swoimi 4,7 mln euro w porównaniu do Argentyńczyka wypada, jak ubogi krewny.

Najlepiej opłacani zawodnicy w topowych ligach w Europie (miesięczne stawki):

1. Leo Messi - 8,3 miliona euro

2. Cristiano Ronaldo - 4,7 miliona euro

3. Neymar - 3,06 miliona euro

4. Antoine Griezmann - 2,9 miliona euro

Luis Suarez - 2,9 miliona euro

6. Gareth Bale - 2,5 miliona euro

Eden Hazard - 2,5 miliona euro

8. Kylian Mbappe- 1,9 miliona euro

9. David De Gea - 1,7 miliona euro

10. Robert Lewandowski - 1,6 miliona euro