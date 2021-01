48-letni obecnie Pochettino występował w przeszłości w PSG jako zawodnik - w okresie 2001-03. Jego poprzednim klubem w roli szkoleniowca był Tottenham Hotspur, z którego został zwolniony w listopadzie 2019 roku. Pół roku wcześniej doprowadził zespół do finału Ligi Mistrzów, w którym przegrał 0:2 z Liverpoolem. Z PSG podpisał kontrakt do czerwca 2022 roku, z opcją przedłużenia o rok.

Argentyńczyk powiedział, że jest zaszczycony, a paryski klub zawsze zajmował szczególne miejsce w jego sercu. Wracam dziś do klubu, mając dużo ambicji i pokory - przyznał Pochettino. Ten zespół dysponuje fantastycznym potencjałem, a wraz ze sztabem zrobimy co w naszej mocy, aby drużynie PSG wiodło się jak najlepiej we wszystkich rozgrywkach - dodał.

O zwolnieniu Tuchela informowały już ponad tydzień temu media, a w miniony wtorek potwierdził to klub. Kontrakt 47-letniego szkoleniowca miał obowiązywać do końca sezonu. Już wówczas niektóre media podawały, że władze mistrza Francji znalazły następcę dla Niemca i zostanie nim właśnie Pochettino.

PSG na trzecim miejscu w tabeli

Po siedemnastu kolejkach Ligue 1 piłkarze PSG zajmują trzecie miejsce w tabeli. Mają 35 punktów i tracą jeden do lidera oraz wicelidera - Olympique Lyon i Lille. W poprzedniej kolejce stołeczna drużyna pokonała u siebie w meczu ligowym Strasbourg 4:0. Tuchel dołączył do paryżan w maju 2018 roku. Wraz z nimi w poprzednim sezonie zespół dotarł do finału Ligi Mistrzów, a w obecnych rozgrywkach jest już w 1/8 finału. Pod wodzą niemieckiego szkoleniowca PSG zdobył dwa razy z rzędu tytuł mistrza kraju (2019, 2020), wywalczył też Puchar Francji (2020), Puchar Ligi (2020) oraz dwukrotnie Superpuchar Francji (2018, 2019).