To pierwsi dwaj piłkarze wyróżnieni w ten sposób w 2022 roku. Później dołączy do nich sześciu kolejnych, których z listy 25 byłych graczy wybiorą internauci.

Rooney jest drugi w klasyfikacji strzelców wszech czasów - ma 208 goli w 491 występach i pod tym względem ustępuje tylko Alanowi Shearerowi - 260. Do tego dołożył 103 asysty i pod tym względem jest trzeci, za Walijczykiem Ryanem Giggsem - 162 i Hiszpanem Cescem Fabregasem - 111.

To dla mnie wielki zaszczyt znaleźć się w Galerii Sław obok grupy zawodników, których przyjęto już wcześniej. Jako dziecko oglądałem Premier League od kiedy pamiętam. Moim marzeniem była zawodowa kariera piłkarska, zdobywanie goli i trofeów, a miałem to szczęście, że w Premier League triumfowałem pięć razy. Mam wspaniałe wspomnienia z czasu gry w Evertonie i Manchesterze United i jestem bardzo dumny z tego, co osiągnąłem - powiedział 36-letni Anglik, obecnie trener występującego na zapleczu ekstraklasy Derby County.

O dziewięć lat starszy Vieira to z kolei ikona Arsenalu Londyn, w którym występował w latach 1996-2005. Zagrał w 307 meczach ligowych, w których zdobył 31 bramek i miał 34 asysty.

Przyjęcie do Galerii Sław to fantastyczne osiągnięcie. Kiedy mnie o tym powiadomiono, przypomniałem sobie dzieciństwo, kiedy grałem w piłkę w Senegalu albo na przedmieściach Paryża. Znalezienie się wśród najlepszych piłkarzy Premier League, najlepszej ligi na świecie, to więcej niż byłem w stanie sobie wyobrazić. Gdy widzę swoje nazwisko obok tych innych, czuję dumę i upewniam się w tym, że byłem dobry - podkreślił urodzony w Dakarze mistrz świata z 1998 i Europy z 2000 roku.

Galeria Chwały Premier League powstała w ubiegłym roku. Pierwszymi, których do niej przyjęto, byli Shearer oraz rodak i kolega Vieiry z drużyny Thierry Henry. Głosami kibiców dołączyli do nich później: David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard, Irlandczyk Roy Keane, Holender Dennis Bergkamp oraz Francuz Eric Cantona.