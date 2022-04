Do zakończenia rozgrywek pozostały jeszcze trzy kolejki, ale strata do bezpiecznej strefy wynosi już 10 punktów, co sprawia, że jest nie do odrobienia.

Drużyna Derby na początku sezonu otrzymała 21 punktów karnych. Było to konsekwencją nieprawidłowości przy składaniu sprawozdań finansowych. We wrześniu w klubie wprowadzono specjalną formę zarządzania, aby uchronić go przed bankructwem. Sprzedaż obciążonego długami podmiotu nowemu właścicielowi nie została jeszcze sfinalizowana. Spadek do 3. poziomu rozgrywek przydarzył się Derby po raz pierwszy od 1986 roku.

W poniedziałkowym meczu w barwach gości wystąpiło dwóch Polaków. Bielik zagrał w podstawowym składzie i został zmieniony w 64. minucie. Natomiast Cybulski wszedł na ostatnie pięć minut spotkania.

Do marca piłkarzem Derby był też Jóźwiak, ale przeszedł do amerykańskiego Charlotte FC.

Rooney jest trenerem Derby od listopada 2020 roku. W 2002, w wieku 17 lat, zadebiutował w barwach Evertonu i stał się najmłodszym zdobywcą bramki w Premier League.

Z dorobkiem 253 goli jest najlepszym strzelcem w historii Manchesteru United. W latach 2003-2018 w reprezentacji Anglii rozegrał 120 meczów, strzelił 53 gole.

W 1888 roku Derby County, założone cztery lata wcześniej, było jednym z klubów założycielskich The Football League.