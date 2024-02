Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" donosi, że Lewandowski cały czas znajduje się w kręgu zainteresowania Saudyjczyków. Kluby z Bliskiego Wschodu latem kusiły Polaka ogromnymi zarobkami. Za kilka miesięcy sytuacja znów może się powtórzyć.

Barcelona nie sprzeda Lewandowskiego

Według hiszpańskich źródeł jest mało prawdopodobne, by "Lewy" w czerwcu przeprowadził się do Arabii Saudyjskiej. Powodów jest kilka.

Król strzelców La Liga z poprzedniego sezonu i jego rodzina bardzo dobrze czują się w Barcelonie i przenosiny na drugi koniec świata nie jest w ich planach. Piłkarz ma też ważny kontrakt z obecnym pracodawcą, który wcale nie chce się pozbywać swojego napastnika.

Lewandowski mentorem Roque

Według źródeł "Mundo Deportivo" władze mistrzów Hiszpanii mają nowy pomysł na zagospodarowanie najlepszego polskiego piłkarza.

Barcelona chciałaby, by Lewandowski jeszcze przez co najmniej rok był mentorem Vitora Roque, który w wieku 19 lat dołączył do zespołu - informuje hiszpański dziennik.