Pojedynek Turcji z Holandią w rumuńskim Cluj-Napoca zwiastował spore emocje, bowiem obydwa zespoły przystępowały do gry bez porażki w dotychczasowych meczach. Tymczasem wicemistrzynie Starego Kontynentu po dość jednostronnym widowisku odprawiły Holenderki z kwitkiem. Nie zwalniają też tempa broniące tytułu Serbki, które wygrały cztery pojedynki bez straty seta.

Polki we wtorek miał dzień wolny, a w Płowdiw rozegrano dwa kolejne spotkania grupowe. Bułgaria wygrywając z Czechami 3:0 zachowała szanse na zajęcie pierwszej lokaty w gr. B, pod warunkiem zwycięstwa w środę nad Polską (3:0 lub 3:1). W przypadku zwycięstwa współgospodyń turnieju 3:2, biało-czerwone zachowają fotel lidera i wówczas w 1/8 finału zmierzą się z czwartym zespołem grupy D - prawdopodobnie ze Szwecją.

Cztery kraje, 24 drużyny

Podobnie jak dwa lata temu, czempionat Starego Kontynentu odbywa się w czterech krajach z udziałem 24 reprezentacji. Po cztery najlepsze drużyny z czterech grup awansują do 1/8 finału. Zespoły występujące w Chorwacji przeniosą się do Belgradu i będą grać z ekipami z grupy A. Z kolei cztery najlepsze reprezentacje z Rumunii udadzą się do Płowdiw.

Mistrzostwa potrwają do 4 września. Decydujące o medalach spotkania odbędą się w Serbii.