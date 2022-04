Wśród zawodników, do których serbski szkoleniowiec wysłał swoje pierwsze powołania w roli trenera polskiej reprezentacji brakuje też m.in. Michała Kubiaka, który jednak sam zdecydował o zakończeniu międzynarodowej kariery, oraz libero Damiana Wojtaszka.

Z listy 29 zawodników, która - jak podkreślił sam trener - cały czas pozostaje otwarta, na początku wybierze 25 nazwisk, jakie zostaną zgłoszone do udziału w tegorocznej edycji Ligi Narodów.

To lista zawodników, którzy będą brani pod uwagę przeze mnie i mój sztab na początku tego sezonu. To lista otwarta, co oznacza, że możemy i będziemy dodawać i usuwać z niej niektóre nazwiska. Nie jest ostateczna i nieodwracalna. Pozostawia otwarte drzwi zawodnikom, którzy się na niej nie znaleźli, ale mogą wrócić lub dołączyć - tłumaczył Grbic w krótkim nagraniu wideo zaprezentowanym na stronie internetowej PZPS.

Można powiedzieć, że jest to wstępny zarys grupy, która jest interesująca dla mnie i mojego sztabu - dodał.

Czasu na poznanie się jest bardzo mało

Podkreślił też, że nawet jeśli kogoś zabraknie w "25" na Ligę Narodów, to nie będzie równoznaczne z utratą szans na występ w mistrzostwach świata. Najważniejsza impreza sezonu na przełomie sierpnia i września odbędzie się w Polsce i Słowenii.

Praca trwa. Dla mnie i mojego sztabu będzie to pierwsza okazja pracy z tymi zawodnikami i muszę ich poznać najlepiej jak to możliwe w bardzo krótkim czasie. Trudności będzie wiele, bo rzecz jasna czasu na wspólną pracę będzie niedużo, a spora grupa zawodników nie rozpocznie jej w tym samym terminie - zaznaczył szkoleniowiec.

Wiemy, kto będzie pomagał Grbicowi

Pierwszym sprawdzianem Polaków pod wodzą Grbica będzie rywalizacja w Lidze Narodów, którą zainaugurują 8 czerwca w Ottawie. Później czekają ich turnieje w Sofii i Gdańsku. Faza finałowa jest zaplanowana na 20-24 lipca.

PZPS przedstawił jednocześnie cały sztab szkoleniowo-medyczny kadry. Znaleźli się w nim m.in. Paweł Rusek i Adam Swaczyna jako asystenci Grbica, ale też znani już z zespołu narodowego lekarz Jan Sokal, fizjoterapeuta Paweł Brandt czy kierownik drużyny Andrzej Wołkowycki.

Lista kadrowiczów Nikoli Grbica:

libero: Jakub Popiwczak, Kamil Szymura, Paweł Zatorski;

rozgrywający: Jan Firlej, Marcin Janusz, Łukasz Kozub, Grzegorz Łomacz;

środkowi: Mateusz Bieniek, Norbert Huber, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba, Krzysztof Rejno, Karol Urbanowicz;

atakujący: Bartłomiej Bołądź, Karol Butryn, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek, Maciej Muzaj;

przyjmujący: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Wilfredo Leon, Bartłomiej Lipiński, Piotr Orczyk, Kamil Semeniuk, Jakub Szymański, Rafał Szymura, Aleksander Śliwka.