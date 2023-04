Smarzek, która do niedawna była jedną z liderek reprezentacji, zabrakło w poprzednim sezonie. Siatkarka, grająca obecnie w brazylijskim Osasco Voleibal Clube nie chciała uczestniczyć w pierwszej części sezonu, na drugą nie została powołana, ale też obie strony nie komentowały całej sytuacji. Najwyraźniej Lavarini porozumiał się z 26-letnią atakującą i powołał ją na sezon 2023.

Do kadry wraca także Kowalewska. Rozgrywająca Grupy Azoty Chemika Police pod koniec poprzedniego sezonu ligowego doznała zerwania więzadeł w kolanie i przez kolejne siedem miesięcy przechodziła rehabilitację.

Biało-czerwone w tym roku czekają trzy kluczowe imprezy, pierwszą z nich jest Liga Narodów, która rozpocznie się 30 maja.

Mamy trzy turnieje Ligi Narodów i jest główna grupę, a część zawodniczek będzie wymieniana pomiędzy poszczególnymi rundami. Wszystko po to, by dać im szansę rywalizacji i sprawdzenia się na najwyższym poziomie. Braliśmy pod uwagę pracę wykonaną w klubie, występy ligowe, ale również to, jak perspektywiczne są dane zawodniczki, jeżeli chodzi o najwyższy poziom międzynarodowy - powiedział włoski szkoleniowiec cytowany na stronie związku.

W drugiej połowie sierpnia Polki zagrają w mistrzostwach Europy, które rozegrane zostaną w czterech krajach - Belgii, Włoszech, Niemczech i Włoszech). Z kolei w dniach 16-24 września biało-czerwone w jednym z polskich miast rywalizować będą w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Cieszy się, że jesteśmy gospodarzem naszej grupy turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk i będziemy mogli walczyć tak ważny cel przed naszą publicznością - podkreślił Lavarini.

Spośród 30 nazwisk selekcjoner wskaże zawodniczki, które rozpoczną pracę na zgrupowaniu od 8 maja 2023 roku w Szczyrku.

Szeroka kadra reprezentacji Polski siatkarek 2023 rok:

rozgrywające: Alicja Grabka (Energa MKS Kalisz), Marlena Kowalewska (Grupa Azoty Chemik Police), Julia Nowicka (BKS Bostik Bielsko-Biała), Katarzyna Wenerska (Developres Bella Dolina Rzeszów), Joanna Wołosz (Prosecco-Doc Imoco Conegliano)

środkowe: Weronika Centka, Anna Obiała, Magdalena Jurczyk (Developres Bella Dolina Rzeszów), Aleksandra Gryka, Kamila Witkowska (ŁKS Commercecon Łódź), Agnieszka Korneluk (Grupa Azoty Chemik Police), Joanna Pacak (#VolleyWrocław), Dominika Pierzchała (BKS Bostik Bielsko-Biała);

przyjmujące: Martyna Czyrniańska, Martyna Łukasik (obie Grupa Azoty Chemik), Karolina Drużkowska (Energa MKS Kalisz), Zuzanna Górecka,Julita Piasecka (obie ŁKS Commercecon Łódź), Paulina Damaske (BKS Bostik Bielsko-Biała), Monika Fedusio (Grot Budowlani Łódź), Olivia Różański (Reale Mutua Fenera Chieri), Weronika Szlagowska (Developres Bella Dolina Rzeszów)

atakujące: Monika Gałkowska (Bartoccini-Fortinfissi Perugia), Malwina Smarzek (Osasco Voleibal Clube), Magdalena Stysiak (Vero Volley Mediolan), Julia Szczurowska (#VolleyWrocław)

libero: Izabela Lemańczyk (Energa MKS Kalisz), Justyna Łysiak (Grot Budowlani Łódź), Maria Stenzel (Grupa Azoty Chemik Police), Aleksandra Szczygłowska (Developres Bella Dolina Rzeszów)

autor: Marcin Pawlicki