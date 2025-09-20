rozwiń

Kanada na drodze polskich siatkarzy do ćwierćfinału

Przed pojedynkiem z Kanadą mieli dwa dni odpoczynku. Sobotni rywale naszych siatkarzy zajęli drugie miejsce w grupie G. Udało im się wygrać z Libią i Japonią bez straty seta, ale w meczu o awans z pierwszego miejsca przegrali z Turcją 0:3.

Kanada aktualnie zajmuje w światowym rankingu dziewiąte miejsce. Polacy od trzech lat są liderami listy FIVB.Od 2006 roku biało-czerwoni z ekipą "Klonowego Liścia" rozegrali 23 oficjalne mecze. Drużyna z Ameryki Północnej wygrała... jeden. Było to towarzyskie spotkanie w 2018 roku. Dla Kanadyjczyków głównym celem podczas turnieju na trwających mistrzostwach świata było wyjście z grupy.

Polacy faworytami do złota. Francja i Brazylia za burtą MŚ siatkarzy

W mistrzostwach świata udział biorą 32. reprezentacje. Oprócz Polaków głównymi faworytami do końcowego triumfu są broniący tytułu Włosi. Przed rozpoczęciem w tym gronie wymieniało się też Francuzów, ale mistrzowie olimpijscy sensacyjnie pożegnali się z mistrzostwami świata już po fazie grupowej.

Z turnieju odpadła też Brazylia. Nasi siatkarze z poprzedniego championatu wrócili ze srebrnymi medalami.

Skład reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ 2025

Do tegorocznego turnieju biało-czerwoni przystąpili w mocno przebudowanym składzie. Po zajęciu drugiego miejsca na olimpiadzie w Paryżu przerwę od występów w narodowych barwach zrobiło sobie pięciu siatkarzy: rozgrywający Marcin Janusz i Grzegorz Łomacz, atakujący Łukasz Kaczmarek, środkowy Mateusz Bieniek i libero Paweł Zatorski.

Grbic na Filipiny zabrał czterech absolutnych debiutantów: atakujący Kewin Sasak, środkowy Jakub Nowak i libero Maksymilian Granieczny. Dla rozgrywających Marcina Komendy i Jana Firleja oraz środkowego Szymona Jakubiszaka udział w MŚ 2025 będzie pierwszym występem na imprezie tak wysokiej rangi.

  • Skład reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ
  • rozgrywający: Jan Firlej, Marcin Komenda
  • przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk
  • środkowi: Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak
  • atakujący: Bartosz Kurek, Kewin Sasak
  • libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak

Polscy siatkarze awansowali z pierwszego miejsca w grupie

Polscy siatkarze trafili do grupy B. Pierwsza faza mistrzostw świata była dla nich "spacerkiem". Biało-czerwoni, którzy są liderami światowego rankingu zmierzyli się w niej z dużo niżej notowanymi rywalami.

Nasi panowie zmagania na Filipinach zaczęli od zwycięstwa nad Rumunią, która w notowaniu FIVB zajmuje 22. pozycję. Kolejnym przeciwnikiem był 20. Katar, a ostatnim była 19. Holandia. Pierwsze dwa mecze Polacy wygrali bez straty seta. W trzecim spotkaniu poprzeczka przeciwnicy poprzeczkę zawiesili nieco wyżej, ale do żadnej niespodzianki nie doszło. Biało-czerwoni wygrali 3:1.

Zobacz, kiedy grają polscy siatkarze

Polscy siatkarze swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata rozegrali w sobotę. Turniej zainaugurowali pojedynkiem z Rumunią. Dwa dni później grali z Katarem, a grupowe zmagania zakończyli 17 września spotkaniem z Holandią.

Do fazy pucharowej awansowały po dwie najlepsze drużyny z każdej z ośmiu grup. Polska zmierzy się w niej z Kanadą. Mecze 1/8 finału zaplanowano w dniach 20-23 września. Nasi siatkarze z ekipą "Klonowego Liścia" zmierzą się w sobotę o godz. 14.00.

Ćwierćfinały rozegrane zostaną 24-25 września. Półfinały odbędą się 27 września, natomiast mecze o medale dzień później.

Gdzie oglądać mecze polskich siatkarzy na MŚ 2025? Zobacz plan transmisji TV na żywo

Transmisje telewizyjne z MŚ siatkarzy będą dostępne na kanałach Polsatu Sport. Mecze z udziałem biało-czerwonych będzie również można zobaczyć na żywo na antenie Polsatu.

Spotkania mistrzostw świata siatkarzy 2025 dostępne będą także w internecie. Transmisję będzie można śledzić na stronie i w aplikacji Polsat Box Go.

Terminarz MŚ 2025 w siatkówce mężczyzn (faza pucharowa)

Na tegorocznych mistrzostwach świata siatkarzy łącznie odbędą się 64 spotkania. W drodze do triumfu trzeba będzie rozegrać siedem meczów. Mistrza świata poznamy w niedzielę 28 września.

  • Terminarz MŚ 2025 w siatkówce mężczyzn(faza pucharowa)
  • sobota, 20 września
  • 1/8 finału: Polska - Kanada (14:00)
  • 1/8 finału: Turcja – Holandia (9:30)
  • niedziela, 21 września
  • 1/8 finału: Argentyna - Włochy (9:30)
  • 1/8 finału: Belgia - Finlandia (14:00)
  • poniedziałek, 22 września
  • 1/8 finału: Bułgaria - Portugalia (9:30)
  • 1/8 finału: USA - Słowenia (14:00)
  • wtorek, 23 września
  • 1/8 finału: Tunezja - Czechy (9:30)
  • 1/8 finału: Serbia - Iran (14:00)
  • środa, 24 września
  • 1/4 finału: B1/G2 – G1/B2 (9:30 lub 14:00)
  • 1/4 finału: C1/F2 – F1/C2 (9:30 lub 14:00)
  • czwartek, 25 września
  • 1/4 finału: A1/H2 – H1/A2 (9:30 lub 14:00)
  • 1/4 finału: E1/D2 – D1/E2 (9:30 lub 14:00)
  • sobota, 27 września
  • 1/2 finału (#1): (8:30)
  • 1/2 finału (#2): (12:30)
  • niedziela, 28 września
  • mecz o 3. miejsce (8:30)
  • finał (12:30)