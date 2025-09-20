- Kanada na drodze polskich siatkarzy do ćwierćfinału
Przed pojedynkiem z Kanadą mieli dwa dni odpoczynku. Sobotni rywale naszych siatkarzy zajęli drugie miejsce w grupie G. Udało im się wygrać z Libią i Japonią bez straty seta, ale w meczu o awans z pierwszego miejsca przegrali z Turcją 0:3.
Kanada aktualnie zajmuje w światowym rankingu dziewiąte miejsce. Polacy od trzech lat są liderami listy FIVB.Od 2006 roku biało-czerwoni z ekipą "Klonowego Liścia" rozegrali 23 oficjalne mecze. Drużyna z Ameryki Północnej wygrała... jeden. Było to towarzyskie spotkanie w 2018 roku. Dla Kanadyjczyków głównym celem podczas turnieju na trwających mistrzostwach świata było wyjście z grupy.
W mistrzostwach świata udział biorą 32. reprezentacje. Oprócz Polaków głównymi faworytami do końcowego triumfu są broniący tytułu Włosi. Przed rozpoczęciem w tym gronie wymieniało się też Francuzów, ale mistrzowie olimpijscy sensacyjnie pożegnali się z mistrzostwami świata już po fazie grupowej.
Z turnieju odpadła też Brazylia. Nasi siatkarze z poprzedniego championatu wrócili ze srebrnymi medalami.
Do tegorocznego turnieju biało-czerwoni przystąpili w mocno przebudowanym składzie. Po zajęciu drugiego miejsca na olimpiadzie w Paryżu przerwę od występów w narodowych barwach zrobiło sobie pięciu siatkarzy: rozgrywający Marcin Janusz i Grzegorz Łomacz, atakujący Łukasz Kaczmarek, środkowy Mateusz Bieniek i libero Paweł Zatorski.
Grbic na Filipiny zabrał czterech absolutnych debiutantów: atakujący Kewin Sasak, środkowy Jakub Nowak i libero Maksymilian Granieczny. Dla rozgrywających Marcina Komendy i Jana Firleja oraz środkowego Szymona Jakubiszaka udział w MŚ 2025 będzie pierwszym występem na imprezie tak wysokiej rangi.
- rozgrywający: Jan Firlej, Marcin Komenda
- przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk
- środkowi: Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak
- atakujący: Bartosz Kurek, Kewin Sasak
- libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak
Polscy siatkarze trafili do grupy B. Pierwsza faza mistrzostw świata była dla nich "spacerkiem". Biało-czerwoni, którzy są liderami światowego rankingu zmierzyli się w niej z dużo niżej notowanymi rywalami.
Nasi panowie zmagania na Filipinach zaczęli od zwycięstwa nad Rumunią, która w notowaniu FIVB zajmuje 22. pozycję. Kolejnym przeciwnikiem był 20. Katar, a ostatnim była 19. Holandia. Pierwsze dwa mecze Polacy wygrali bez straty seta. W trzecim spotkaniu poprzeczka przeciwnicy poprzeczkę zawiesili nieco wyżej, ale do żadnej niespodzianki nie doszło. Biało-czerwoni wygrali 3:1.
Polscy siatkarze swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata rozegrali w sobotę. Turniej zainaugurowali pojedynkiem z Rumunią. Dwa dni później grali z Katarem, a grupowe zmagania zakończyli 17 września spotkaniem z Holandią.
Do fazy pucharowej awansowały po dwie najlepsze drużyny z każdej z ośmiu grup. Polska zmierzy się w niej z Kanadą. Mecze 1/8 finału zaplanowano w dniach 20-23 września. Nasi siatkarze z ekipą "Klonowego Liścia" zmierzą się w sobotę o godz. 14.00.
Ćwierćfinały rozegrane zostaną 24-25 września. Półfinały odbędą się 27 września, natomiast mecze o medale dzień później.
Transmisje telewizyjne z MŚ siatkarzy będą dostępne na kanałach Polsatu Sport. Mecze z udziałem biało-czerwonych będzie również można zobaczyć na żywo na antenie Polsatu.
Spotkania mistrzostw świata siatkarzy 2025 dostępne będą także w internecie. Transmisję będzie można śledzić na stronie i w aplikacji Polsat Box Go.
Na tegorocznych mistrzostwach świata siatkarzy łącznie odbędą się 64 spotkania. W drodze do triumfu trzeba będzie rozegrać siedem meczów. Mistrza świata poznamy w niedzielę 28 września.
- sobota, 20 września
- 1/8 finału: Polska - Kanada (14:00)
- 1/8 finału: Turcja – Holandia (9:30)
- niedziela, 21 września
- 1/8 finału: Argentyna - Włochy (9:30)
- 1/8 finału: Belgia - Finlandia (14:00)
- poniedziałek, 22 września
- 1/8 finału: Bułgaria - Portugalia (9:30)
- 1/8 finału: USA - Słowenia (14:00)
- wtorek, 23 września
- 1/8 finału: Tunezja - Czechy (9:30)
- 1/8 finału: Serbia - Iran (14:00)
- środa, 24 września
- 1/4 finału: B1/G2 – G1/B2 (9:30 lub 14:00)
- 1/4 finału: C1/F2 – F1/C2 (9:30 lub 14:00)
- czwartek, 25 września
- 1/4 finału: A1/H2 – H1/A2 (9:30 lub 14:00)
- 1/4 finału: E1/D2 – D1/E2 (9:30 lub 14:00)
- sobota, 27 września
- 1/2 finału (#1): (8:30)
- 1/2 finału (#2): (12:30)
- niedziela, 28 września
- mecz o 3. miejsce (8:30)
- finał (12:30)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję