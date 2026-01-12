Porażka z Barceloną przesądziła o losie Alonso

Pozycja Alonso w Realu była zagrożona od kilku tygodni. Gwoździem do trumny okazała się niedzielna porażka 2:3 z Barceloną.

Reklama

Real Madryt pragnie poinformować, że za obopólną zgodą klubu i Xabiego Alonso podjęto decyzję o zakończeniu jego kadencji jako trenera pierwszego zespołu. Xabi Alonso zawsze będzie cieszył się sympatią i podziwem wszystkich madridistów, ponieważ jest legendą Realu Madryt i zawsze reprezentował wartości naszego klubu. Real Madryt zawsze będzie jego domem. Chcielibyśmy podziękować Xabiemu Alonso i całemu sztabowi szkoleniowemu za ich ciężką pracę i poświęcenie w tym czasie oraz życzyć im powodzenia na nowym etapie życia - napisano w oświadczeniu klubu.

Alonso w Realu długo nie zagrzał miejsca

Alonso przejął Real w czerwcu 2025 roku przed Klubowymi Mistrzostwami Świata. W półfinale tych rozgrywek jego zespół przegrał z Paris-Saint Germain 0:4. Łączny bilans „Królewskich” pod jego wodzą to 24 zwycięstwa, cztery remisy i sześć porażek w 34 meczach. W niedzielę Real przegrał z Barceloną 2:3 w finale Superpucharu Hiszpanii, który był rozgrywany w Arabii Saudyjskiej.

Obecnie Real jest wiceliderem hiszpańskiej La Liga i zajmuje siódme miejsce w fazie zasadniczej Champions League.

Arbeloa przejął ster po Alonso

Władze klubu z Madrytu ogłosiły, że Alonso zastąpi Arbeloa. Obaj panowie w przeszłości grali razem w reprezentacji Hiszpanii i Realu. Kariera trenerska 42-latka nie jest jednak tak okazała, jak jego starszego kolegi. W tym sezonie prowadził Real Madryt Castilla, a wcześniej pracował w młodzieżowych drużynach "Królewskich".

Alvaro Arbeloa od 2020 roku całą swoją trenerską karierę spędził w akademii młodzieżowej Realu Madryt. Jako piłkarz grał w jednym z najlepszych okresów w historii klubu. Bronił naszych barw w latach 2009-2016, rozgrywając 238 oficjalnych meczów. Zdobył osiem trofeów: dwa Puchary Europy, Klubowe Mistrzostwo Świata, Superpuchar UEFA, dwa Puchary Króla oraz mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii. W reprezentacji Hiszpanii również był częścią historycznej ery. Wygrał mundial w RPA w 2010 roku i dwukrotnie triumfował w mistrzostwach Europy (2008, 2012) - przypomniano na stronie klubu.