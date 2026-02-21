Tomografia wykazała złamania

Sellier przeszła zabieg polegający na ponownym otwarciu rany, aby lekarze mogli dokładnie ocenić stan kości. Decyzja została podjęta po wynikach tomografii komputerowej, które wykazały niewielkie złamanie. Polka na noc została w szpitalu na obserwacji.

Z zawodniczką są rodzice i lekarze reprezentacji

Szef misji olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki poinformował, że Sellier cały czas była przytomna. Jest bardzo dzielna. Wstała z łóżka o własnych siłach. Przez cały czas są przy niej rodzice oraz lekarz reprezentacji - poinformowała attache prasowa Katarzyna Kochaniak-Roman.