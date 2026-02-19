Stolz stracił do Ninga aż 0,77 s

W tej konkurencji spotkało się pięciu indywidualnych medalistów włoskich igrzysk z innych dystansów. Wśród nich był Jordan Stolz, dwukrotny mistrz na 500 i 1000 m. Amerykanin przed igrzyskami zapowiadał, że interesują go cztery złote medale.

Główny kandydat do złota wylosował występ w ostatniej parze. Jego międzyczasy wskazywały, że bardzo trudno będzie mu wypełnić ambitny plan. Pochodzący z Wisconsin panczenista na mecie stracił do Ninga aż 0,77 s. Azjata, trzeci zawodnik na dystansie 1000 m, pojechał w czasie rekordu olimpijskiego - 1.41,98. Najniższe miejsce na podium zajął mistrz olimpijski sprzed czterech lat Holender Nuis - 0,84 za triumfatorem.

Semirunnij nie pobił rekordu Bródki

Na starcie stanął także reprezentant Polski Władimir Semirunnij (rekord życiowy 1.43,41). Panczenista KS Pilica Tomaszów w szóstej parze rywalizował z Caseyem Dawsonem, który dwa dni wcześniej zdobył srebrny medal w wyścigu drużynowym. Amerykanin na 5000 m był ósmy. Podopieczny Rolanda Cieślaka, podobnie jak na 10000 m, kiedy to wywalczył tytuł wicemistrza olimpijskiego, jechał w kasku. Po swoim wyścigu czasem 1.45,37 objął prowadzenie. Do 13-letniego rekordu kraju Zbigniewa Bródki (1.42,89) trochę zabrakło. Mistrz olimpijski z Soczi ustanowił go jednak na uznawanym za najszybszy tor łyżwiarski na świecie w Salt Lake City.

Po przerwie na czyszczenie lodu Semirunnija w sumie wyprzedziło dziewięciu rywali. Polak stracił do złotego medalisty 3,39 s. Przed jego występem trener Cieślak tonował nastroje, tłumacząc, że do tej konkurencji Semirunnij specjalnie się nie przygotowywał. Polak w programie igrzysk w Mediolanie wystąpi jeszcze w sobotnim biegu ze startu wspólnego.

Wielki pech Wennemarsa

O wielkim pechu może mówić Joep Wennemars, który zajął we czwartek czwarte miejsce (strata 1,07). W rywalizacji na 1000 m powtarzał bieg, gdyż rywal z Chin Lian Ziwen przeszkodził mu w czasie jazdy. Wówczas Holender skończył na piątej pozycji i utrzymywał, że gdyby nie ta sytuacja, zdobyłby medal.