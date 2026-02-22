Kanadyjczycy bez Crosby’ego

Obydwa zespoły w ścisłym finale turnieju olimpijskiego spotkały się po raz trzeci. W 2002 w Salt Lake City i w 2010 w Vancouver triumfowali Kanadyjczycy. Oni też byli faworytem niedzielnego meczu, choć podobnie jak w wygranym 3:2 półfinale z Finlandią, musieli sobie radzić bez swojego kapitana i dwukrotnego mistrza olimpijskiego Sidneya Crosby’ego.

Reklama

Początkowe minuty należały do ekipy "Klonowego Liścia", ale to Amerykanie objęli prowadzenie. Matt Boldy przedarł się przez dwóch obrońców rywali i wykorzystał sytuację sam na sam z Jordanem Binningtonem. To był jego pierwszy gol w tym turnieju i pierwszy celny strzał drużyny USA w spotkaniu.

W końcówce pierwszej tercji Amerykanie, po wykluczeniu Shea Theodore’a, grali przez dwie minuty w przewadze liczebnej, ale mimo kilku okazji nie potrafili podwyższyć prowadzenia.

Amerykanie 93 sekundy grali w podwójnym osłabieniu

W drugiej tercji Kanadyjczycy mocno natarli. W 31. minucie Connor McDavid nie wykorzystał sytuacji sam na sam z Connorem Hellebuyckiem. Za chwilę Amerykanie złapali dwie kary i przez 93 sekundy musieli się bronić w podwójnym osłabieniu. Kanadyjczycy nerwowo rozgrywali swoje akcje i nie wykorzystali tej szansy.

W 39. minucie był już jednak remis. Obrońca Cale Makar huknął nie do obrony po długim rogu, po podaniu Devona Teowsa. Tym samym obydwaj obrońcy zrehabilitowali się z błąd przy straconym golu.

Reklama

MacKinnon nie trafił do pustej bramki

Na początku ostatniej tercji tylko fantastyczne interwencje Hellebuycka uratowały Amerykanów przed stratą bramki. W 51. minucie Nathan MacKinnon, mając przed sobą praktycznie pustą bramkę, trafił w słupek.

Sześć minut przed końcem Sam Bennett zranił rywala i otrzymał za to podwójną karę. Amerykanie przez cztery minuty mieli grać w przewadze. Nie wykorzystali tego, a na dodatek Jack Hughes sfaulował Bo Horvata i to Kanadyjczycy przez 71 sekund grali o jednego zawodnika więcej. Gol jednak nie padł i o losach złotego medalu przesądziła dogrywka w formule trzech na trzech przez 20 minut, ale do zdobycia zwycięskiej bramki.

Hughes autorem gola na wagę złota

Trwała ona tylko 101 sekund. Wtedy Jack Hughes zdobyło gola na wagę złotego medalu. To było czwarte trafienie napastnika New Jersey Devils w tym turnieju.

To trzeci olimpijski triumf drużyny USA, prowadzonej we Włoszech przez trenera Mike’a Sullivana. Poprzednio zwyciężyła dwukrotnie na własnym terenie - w 1960 w Squaw Valley i 1980 roku w Lake Placid, kiedy dokonała "Cudu na lodzie", jak nazwano zwycięstwo gospodarzy nad reprezentacją Związku Radzieckiego.

Finał hokeja zakończył rywalizację na igrzyskach

Kanada ma w swoim dorobku dziewięć złotych, pięć srebrnych oraz trzy brązowe medale i jest wspólnie z Rosją (pod różnymi szyldami) najbardziej utytułowanym zespołem olimpijskich turniejów.

Kanadyjczycy po raz ostatni wygrali w Soczi w 2014 roku, w ostatnim przed igrzyskami we Włoszech turnieju olimpijskim z udziałem gwiazd NHL. Finał turnieju hokejowego był ostatnimi zawodami sportowymi zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo, które wieczorem oficjalnie się zakończą.