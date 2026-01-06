Kiedy reprezentacja Polski w tenisie gra mecz o ćwierćfinał United Cup?

Już w nocy z 6 na 7 stycznia Reprezentacja Polski powalczy z Holandią o awans do ćwierćfinału United Cup 2026. Spotkanie Polska - Holandia rozpocznie mecz Huberta Hurkacza z Tallonem Griekspoorem. Następnie o punkt dla Polski powalczy Iga Świątek z Suzan Lamens. Ostatnim spotkaniem tego dnia będzie mikst: Polska – Holandia. Grupowy mecz Polska – Holandia odbywa się w sesji porannej czasu lokalnego, co przekłada się na nocne godziny w Polsce (start 0:30).

Zwycięstwo w tym meczu zapewni Polsce awans do ćwierćfinału tych rozgrywek.

Reklama

​Gdzie oglądać w telewizji?

Telewizyjną transmisję meczu Polska – Holandia pokazuje kanał Polsat Sport 1, który ma prawa do pokazywania spotkań United Cup 2026 z udziałem Biało-Czerwonych.

Gdzie oglądać w internecie?

Legalny stream online z meczu Polska – Holandia dostępny jest w serwisie Polsat Box Go, gdzie udostępniany jest kanał Polsat Sport 1 z transmisją United Cup.

Zwycięstwo w pierwszym meczu

Reklama

Turniej United Cup Reprezentacja Polski rozpoczęła 5 stycznia 2026 r. w doskonałym stylu wygrywając z reprezentacją Niemiec 3-0. Hubert Hurkacz w pierwszym meczu od 208 dni (leczył kontuzję) pokonał Alexandra Zvereva 6-3 6-4.

Trwa ładowanie wpisu

Iga Świątek po zaciętym 3 setowym spotkaniu pokonała Evę Lys 3-6 6-3 6-4 i jednocześnie zapewniła wygraną Polsce.

Trwa ładowanie wpisu

Pierwszy dzień zmagań naszej drużyny zakończył mikst gdzie Katarzyna Kawa i Jan Zieliński pokonali parę Laura Siegemund Alexander Zverev w dwóch setach - 7:6(6) 6:3.

Trwa ładowanie wpisu

Co to jest United Cup?

United Cup to międzynarodowy drużynowy turniej tenisowy, rozgrywany z udziałem 18 reprezentacji narodowych złożonych z kobiet i mężczyzn. Zadebiutował w kalendarzu w sezonie 2022/2023 jako następca ATP Cup i nawiązuje formułą do dawnego Pucharu Hopmana. Mecze między reprezentacjami składają się z trzech spotkań: singla kobiet, singla mężczyzn oraz miksta (gra podwójna mieszana). United Cup odbywa się na przełomie roku w Australii, zwykle na twardych kortach w dwóch miastach gospodarzy (m.in. Sydney, Perth), tuż przed Australian Open. Zawodnicy zwycięskiej drużyny mogą zdobyć w United Cup do 500 punktów rankingowych ATP lub WTA, co czyni te rozgrywki atrakcyjnymi sportowo. Pula nagród sięga kilkunastu milionów dolarów, dzielonych między uczestników w zależności od wyników reprezentacji i indywidualnych zwycięstw.