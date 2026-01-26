Świątek kontra Inglis na korcie centralnym w Melbourne

Świątek tegoroczny Australian Open zaczęła od wygranego pojedynku z Chinką Yue Yuan 7:6 (7-5), 6:3. W drugiej rundzie nasza tenisistka pokonała Czeszkę Marię Bouzkovą 6:2, 6:3. W kolejnym meczu 24-latka z Raszyna okazała się lepsza w rywalizacji z Rosjanką Anną Kalinską 6:1, 1:6, 6:1.

Reklama

Dziś przeciwniczką Świątek na korcie centralnym - Rod Laver Arena w Melbourne jest Maddison Inglis. Australijka do 1/8 finału awansowała bez wychodzenia na kort. Z powodu kontuzji wycofała się jej rywalka Japonka Naomi Osaka, której trenerem jest Tomasz Wiktorowski.

Trwa ładowanie wpisu

Jeden mecz i jedna wygrana Świątek

Świątek z Inglis grała wcześniej tylko raz i pokonała ją w 2021 roku w Adelajdzie. 28-letnia reprezentantka gospodarzy turnieju w rankingu zajmuje 168. miejsce. Nigdy nie była notowana w najlepszej setce. Pierwszy raz wystąpi w 1/8 finału Wielkiego Szlema.

Świątek przed szansą na "Karierowego Szlema"

Świątek po ubiegłorocznym triumfie w Wimbledonie przyjechała do Australii jako sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa. Triumf w Melbourne dla podopiecznej trenera Wima Fissette’a będzie oznaczał skompletowanie "Karierowego Szlema", bo wygrywała także cztery razy we French Open i raz w US Open.