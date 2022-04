Obie tenisistki po raz pierwszy spotkały się w bezpośrednim pojedynku na korcie. Fręch w poniedziałek zajmowała 87. najwyższe w karierze miejsce w rankingu WTA. 32-letnia Czeszka to była dwójka światowej listy, aktualnie klasyfikowana jest na 29. pozycji. Polka w karierze nie wygrała jeszcze z zawodniczką z TOP 50, a taką możliwość zapewniał sukces nad dwukrotną triumfatorką Wimbledonu (2011, 2014).

Zmarnowane cztery piłki setowe

Fręch grała bardzo nierówno, choć często dawała powody do optymizmu. W pierwszym secie, wygrywając trzy kolejne gemy, objęła prowadzenie 5:4. W kolejnym popełniła podwójny błąd serwisowy, czym ułatwiła rywalce wyrównanie stanu rywalizacji. W tie-breaku Polka miała cztery piłki setowe, których nie wykorzystała. Kolejnej szansy już nie zmarnowała i po godzinie i ośmiu minutach zwyciężyła 7:6 (8-6).

Czeszka już w trakcie pierwszej partii skorzystała z pomocy medycznej. W drugim secie Kvitova skreczowała, przy stanie 2:3, przegrywając trzy kolejne gemy. Było to także konsekwencją udanych drop shotów rywalki.

Przykro mi, że tak zakończyło się to spotkanie. To najważniejsze zwycięstwo w mojej karierze. W drugim secie wiedziałam, że muszę trzymać kontakt z Petrą, aby zniechęcić ją do gry. Koncentrowałam się na moim pierwszym podaniu i starałam się zmieniać rytm. Życzę Petrze szybkiego powrotu do zdrowia. Dla mnie to wielka tenisistka - powiedziała Fręch po ponad półtoragodzinnej walce.

Następną rywalką Polki będzie zwyciężczyni meczu pomiędzy Amerykanką Shelby Rogers a Estonką Kaią Kanepi.

Świątek wycofała się

W pierwszej rundzie zagra również Magda Linnette, która zmierzy się z Amerykanką Katie Volynets.

Iga Świątek z powodu niegroźnej kontuzji ręki wycofała się z turnieju w Charleston. Polska tenisistka miała być najwyżej rozstawiona w imprezie.W grze deblowej wystąpią trzy Polki. Fręch z Węgierką Anną Bondar zmierzą się z parą amerykańsko-holenderską, Demi Schuurs i Desirae Krawczyk, a Linnete razem ze Słowenką Andreją Klepac zagrają z duetem polsko-nowozelandzkim, Alicja Rosolska, Erin Routliffe.

Początki turnieju, rozgrywanego na kortach ziemnych, sięgają roku 1973 roku, kiedy to zawody miały miejsce w Hilton Head.

Wynik meczu 1. rundy:

Magdalena Fręch (Polska) - Petra Kvitova (Czechy, 11) 7:6 (8-6), 3:2 - krecz