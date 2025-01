Mem ze Świątek został usunięty

Pub Mentzena w mediach społecznościowych zamieścił mema wygenerowanego przez sztuczną inteligencję. Na obrazku Świątek nalewała wódkę do kieliszków, a pod grafiką był podpis: "Kiedy włączyłeś mecz Real-Barcelona żeby się pośmiać, ale pojawia się ten dziad w korkach i wszystko psuje".

Mem szybko został usunięty z profilu pubu Mentzena, ale w sieci nic nie ginie...

Świątek przeproszona na Facebooku

Ktoś po czasie zdał sobie sprawę z totalnej wpadki i opublikował przeprosiny. Na Facebooku lokalu pojawił się specjalny komunikat.

Przepraszamy Panią Igę Świątek za bezprawne użycie jej wizerunku i wykorzystanie go do wygenerowania materiału zamieszczonego na naszym profilu. Zobowiązujemy się, że Pub Mentzen w przyszłości nie opublikuje żadnych treści z wykorzystaniem wizerunku Pani Świątek. Jednocześnie informujemy, że zobowiązujemy się do wpłaty zadośćuczynienia na organizację pomagającą w walce z uzależnieniem alkoholowym - czytamy na profilu pubu należącego do Mentzena.