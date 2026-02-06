W piątek we Włoszech właściwie zaplanowano kilka równoległych ceremonii, a tradycyjne znicze olimpijskie zapłoną w miastach-gospodarzach - Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo.

Właśnie na mediolańskim słynnym stadionie piłkarskim San Siro odbędzie się główna inauguracja. Spektakl ma celebrować włoską historię, kulturę i tożsamość w nowoczesnym oraz żartobliwym tonie, a także pokazać globalny wpływ tego, z czego Italia słynie najbardziej, czyli mody, designu i jedzenia.

Maskotki

Oficjalnymi maskotkami Milano Cortina 2026 są dwa wesołe gronostaje o imionach Tina i Milo.

Jaśniejszy łasica symbolizuje Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan Cortina 2026, natomiast jej młodszy brat Milo, o ciemniejszym futrze, jest twarzą Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich.

Nazwy tych miast inspirowane są miastami gospodarzami: Tina pochodzi z Cortiny d’Ampezzo, a Milo z Mediolanu.