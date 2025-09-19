Rosjanie i Białorusini wystartują pod neutralną flagą

MKOl zezwolił Rosjanom i Białorusinom na rywalizację pod neutralną flagą, podobnie jak miało to miejsce podczas ubiegłorocznych letnich igrzysk w Paryżu. Warunkiem uczestnictwa zawodników z Rosji i Białorusi pod neutralną flagą w sportach indywidualnych jest brak powiązań z wojskiem i publicznego poparcia dla inwazji na Ukrainę. Komitet Wykonawczy przyjął dokładnie takie samo stanowisko, jak przed igrzyskami w Paryżu - poinformowała nowa prezydent MKOl Kirsty Coventry po obradach w Mediolanie.

Decyzja MKOl nie jest zaskoczeniem. Coventry popierała rozwiązanie przyjęte przed igrzyskami w Paryżu, a po wyborze w marcu na szefa tej organizacji podtrzymała swoje stanowisko, argumentując, że dla ruchu olimpijskiego najlepsza jest jak najszersza reprezentacja światowego sportu.

Ponad połowa dyscyplin olimpijskich bez Rosjan i Białorusinów

W Paryżu wystąpiło łącznie 25 sportowców z Rosji i Białorusi, którzy zdobyli pięć medali. We Włoszech może być ich znacznie mniej, bowiem ostatecznie o prawie startu decydują poszczególne związki sportowe. Dopuszczenia Rosjan i Białorusinów nie przewiduje m.in. Międzynarodowa Federacja Narciarska, odpowiadająca za ponad połowę dyscyplin olimpijskich. Zawodników z tych krajów zabraknie na pewno w rywalizacji w biathlonie i saneczkarstwie.

Spośród federacji zimowych na razie tylko Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) i Międzynarodowa Federacja Skialpinizmu (ISMF) zapewniły Rosjanom i Białorusinom możliwość rywalizacji w neutralnym statusie. Skialpinizm to jedna z nowych dyscyplin, które pojawią się w programie przyszłorocznych igrzysk.

Igrzyska we Włoszech odbędą się w dniach 6-22 lutego 2026 roku.

Coventry w wyborach na szefa MKOl pokonała sześciu mężczyzn

Kirsty Coventry szefową MKOl została w marcu. Na tym stanowisku zastąpiła Thomasa Bacha. Pochodząca z Zimbabwe była pływaczka zwyciężyła wyborach pokonała sześciu ubiegających się o to stanowisko mężczyzn. Została pierwszą kobietą i pierwszym przedstawicielem Afryki na czele MKOl. Za dwukrotną mistrzynią olimpijską w pływaniu w ostatnich miesiącach przed wyborami mocno lobbował ustępujący przewodniczący.

Sportowy dorobek Coventry to siedem medali olimpijskich, wywalczonych w Atenach (2004) i Pekinie (2008), w tym dwa złote na 200 m stylem grzbietowym, co czyni ją afrykańskim sportowcem najczęściej stojącym na podium igrzysk. Dodać do tego trzeba osiem medali mistrzostw świata, w tym trzy złote, i pięć, z czego cztery z najcenniejszego kruszcu z czempionatu globu na krótkim (25 metrów) basenie.

Coventry jeszcze w trakcie kariery sportowej, w 2012 roku, została wybrana do Komisji Zawodniczej MKOl. Sześć lat później mianowano ją przewodniczącą tego gremium, dzięki czemu została równocześnie członkiem Komitetu Wykonawczego (Rady) MKOl. Była również przedstawicielką MKOl w Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) w latach 2012–21. Dwukrotnie była ministrem sportu w Zimbabwe.