Cavendish po upadku podniósł się samodzielnie i pomachał do widzów, ale ostatecznie tor opuścił na noszach. Został przewieziony do szpitala, gdzie spędził noc. Jego wypisanie spodziewane jest jeszcze w poniedziałek lub we wtorek rano.

36-latek w tym roku wygrał cztery etapy Tour de France, a w całej karierze 34. Tym samym zrównał się z prowadzącym w klasyfikacji wszech czasów legendarnym Eddym Merckxem.

Cavendish w dorobku ma także złote medale mistrzostw świata w kolarstwie torowym i szosowym. W igrzyskach w Rio de Janeiro (2016) wywalczył srebro w omnium.