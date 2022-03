Primoz Roglic (Jumbo-Visma) wygrał siódmy etap wyścigu Paryż-Nicea, podczas którego kolarze mieli do pokonania 155,2 km z Nicei do Col de Turini. Słoweniec w klasyfikacji generalnej do 47 sekund powiększył przewagę nad Brytyjczykiem Simonem Yatesem (BikeExchange).

Roglic na mecie, zlokalizowanej 1607 m n.p.m., okazał się najlepszy z pięcioosobowej grupy. Słoweniec, na 15-kilometrowym podjeździe (7,3 procent podwyższenia), wyprzedził innych towarzyszy ucieczki: Kolumbijczyka Daniela Martineza i najgroźniejszego rywala do końcowego triumfu Brytyjczyka Yatesa. Reklama Czwarty na etapie Kolumbijczyk Nairo Quintana i Portugalczyk Joao Almeida finiszowali około 10 sekund za zwycięzcą. Triumf Burgaudeau na 6. etapie wyścigu Paryż-Nicea. Roglic wciąż liderem Zobacz również W klasyfikacji generalnej Roglic zwiększył swoją przewagę nad Simonem Yatesem do 47 sekund, a nad Martinezem wynosi ona minutę. Na trasie ostatniego, niedzielnego etapu, ze startem i metą w Nicei, będzie pięć podjazdów, a kolarze w sumie będą mieć do przejechania 115,6 km. Reklama Wyniki 7. etapu Nice - Col de Turini (155,20 km):



1. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 4:02.47

2. Daniel Felipe Martinez (Kolumbia/Ineos Grenadiers) ten sam czas

3. Simon Yates (W. Brytania/BikeExchange) strata 0.02

4. Nairo Quintana (Kolumbia/Team Arkea-Samsic) 0.09

5. Joao Almeida (Portugalia/UAE Team Emirates) 0.11

6. Brandon McNulty (USA/UAE Team Emirates) 0.25



Klasyfikacja generalna



1. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 26:26.11

2. Simon Yates (W. Brytania/BikeExchange) strata 0.47

3. Daniel Felipe Martinez (Kolumbia/Ineos Grenadiers 1.00

4. Adam Yates (W. Brytania/Ineos Grenadiers) 1.50

5. Nairo Quintana (Kolumbia/Team Arkea-Samsic) 2.04

6. Jack Haig (Australia/Bahrain Victorious) 2.12

