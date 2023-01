We wtorek w Australii rozpocznie się wyścig Tour Down Under, otwierający cykl World Tour. W silnej stawce sezon zainauguruje trzech polskich kolarzy: Kamil Gradek, Łukasz Owsian i Łukasz Wiśniowski.

Wyścig składa się z prologu i pięciu etapów. Na rozgrzewkę - jazda indywidualna na czas w Adelajdzie na dystansie 5,5 km. Reklama Tour Down Under oraz drugi z australijskich wyścigów - Cadel Evans Great Ocean Road Race powróciły do kalendarza World Tour po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19. W 2021 i 2022 roku cykl rozpoczynał się dopiero pod koniec lutego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (UAE Tour). Mistrzyni świata w kolarstwie zrobiła pierwsze kroki od wypadku Zobacz również W Adelajdzie wystartuje wielu świetnych kolarzy, m.in. Brytyjczycy Geraint Thomas, Simon Yates, Chris Froome i zwycięzca Tour de Pologne Ethan Hayter, Hiszpan Pello Bilbao oraz triumfator Giro d'Italia Australijczyk Jai Hindley, a także jego rodacy Michael Matthews, Ben O'Connor i Caleb Ewan. Największe gwiazdy rozpoczną sezon trochę później Reklama Mistrz świata i triumfator Vuelta a Espana Belg Remco Evenepoel przyleciał właśnie do Argentyny, aby od 22 stycznia ścigać się w wyścigu niższej kategorii Vuelta a San Juan. Tadej Pogacar będzie walczyć o trzecie z rzędu zwycięstwo w etapówce w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, bardzo ważnej dla drużyny UAE Team Emirates ze względu na sponsorów. Słoweńcowi będzie prawdopodobnie towarzyszyć Rafał Majka. Z kolei zwycięzca ubiegłorocznego Tour de France Duńczyk Jonas Vingegaard ma pojechać na początku marca w Paryż-Nicea. Reklama Michał Kwiatkowski, mistrz świata z 2014 roku, jest wpisany na wstępną listę startową włoskiego klasyka Strade Bianche (4 marca), ale być może sezon rozpocznie wcześniej. W sumie w roku 2023 zaplanowano 35 wyścigów etapowych i klasycznych rangi World Tour. Najbardziej prestiżowy z nich Tour de France odbędzie się w dniach 1-23 lipca. Sześć dni po finiszu na Polach Elizejskich wystartuje w Poznaniu 80. edycja Tour de Pologne. MŚ w kolarstwie. Zwycięstwo Evenepoela po samotnej ucieczce Zobacz również W sezonie 2023 licencje World Tour otrzymało 18 ekip, czyli tyle samo co przed rokiem. Kontrakty z drużynami WT podpisało 531 zawodników. Wśród nich najwięcej jest Francuzów - 82, Belgów - 58, Włochów - 54, Holendrów - 42, Hiszpanów i Niemców - po 35. W drużynach najwyższej kategorii będzie się ścigać siedmiu polskich kolarzy: Kamil Gradek, Filip Maciejuk (obaj Bahrain-Victorious), Cesare Benedetti (Bora-hansgrohe), Łukasz Wiśniowski (EF Education-EasyPost), Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Łukasz Owsian (Arkea-Samsic) oraz Rafał Majka (UAE Team Emirates). W ekipach prokontynentalnych (dawna II dywizja UCI), mogących występować w największych wyścigach na podstawie zaproszenia organizatorów, będzie występować kilku znanych polskich kolarzy, m.in. Maciej Bodnar (TotalEnergies), Stanisław Aniołkowski (Human Powered Health), Kamil Małecki i Szymon Sajnok (obaj Q.36.5).