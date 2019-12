W 2011 r. wtedy 21-latni Thompson został wybrany z numerem 11 w drafcie przez Warriors. W pierwszym sezonie zarobił nieco ponad 2 mln dolarów, a wysokość pierwszego czeku opiewała na 35 tys. dol.

„To było więcej pieniędzy, niż mogłem sobie wyobrazić. Od razu kupiłem stół bilardowy i mam go do dzisiaj” – powiedział obecnie 29-letni koszykarz w wywiadzie udzielonym dziennikarzowi i biznesmenowi Maverickowi Carterowi.

Thompson przyznał, że na początku wydawał zarobione pieniądze na masę niepotrzebnych rzeczy, w tym zbyt dużą ilość ubrań, których obecnie nie używa. Teraz wydaje pieniądze z rozwagą, ma fundację, która pomaga dzieciom.

„Bogactwo to sposób myślenia. Jeśli budujesz odpowiednie relacje, zbierasz doświadczenia, to właśnie to jest bezcenne. To lepsze niż jakikolwiek samochód lub duży dom” – dodał koszykarz, który obecnie ma z Golden State pięcioletni kontrakt o wartości 190 mln dol.

Zawodnik zerwał więzadło krzyżowe przednie w lewym kolanie w połowie czerwca, w przegranym przez Golden State Warriors ostatnim meczu finału z Toronto Raptors 110:114. Nie jest pewne, czy w tym sezonie zagra na parkietach NBA.

W ubiegłym sezonie ze średnią 21,5 pkt w spotkaniu był trzecim w klasyfikacji najskuteczniejszych koszykarzy Golden State, przed nim znaleźli się Stephen Curry i Kevin Durant. Z „Wojownikami” wywalczył trzy mistrzostwa NBA (2015, 2017 i 2018). Z reprezentacją USA zdobył złoto w igrzyskach w Rio de Janeiro, złoto MŚ 2014 oraz w kategorii U-19 w 2009 r.