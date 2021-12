W hali Staples Center, gdzie derby Miasta Aniołów oglądało 19 tys. widzów, gospodarze ani razu nie wyszli na prowadzenie. Przegrywali już różnicą 12 punktów, ale w końcówce udało im się zmniejszyć stratę do jednego "oczka". W tym fragmencie gry nie zawiódł Luke Kennard, oddając dwa celne rzuty za trzy i Clippers ponownie odskoczyli, zachowując bezpieczną przewagę.

Oprócz Kennarda wyróżnił się Marcus Morris - 21 punktów. W drużynie Lakers rozczarował LeBron James, który wprawdzie zakończył mecz z przyzwoitymi statystykami (23 punkty, 11 zbiórek i sześć asyst), ale tylko dziewięć z 23 jego rzutów z gry było celnych. Lepiej od niego spisywał się Anthony Davis - 27 punktów i 10 zbiórek.

Clippers, z bilansem 12 zwycięstw i 11 porażek, zamienili się miejscami z Lakers (12-12) w tabeli Konferencji Zachodniej, awansując na szóstą pozycję. Na pierwszą powrócili natomiast Warriors, rewanżując się ekipie "Słońc" za porażkę trzy dni wcześniej w Phoenix 96:104. W piątek w San Francisco "Wojownicy" nie dali im szans. Stephen Curry zdobył 23 punkty i zatarł fatalne wrażenie z poprzedniego starcia tych drużyn, gdy trafił tylko cztery razy na 21 prób.

Warriors mają bilans 19-3, a drudzy w tabeli Suns - 19-4.

Na Wschodzie prowadzą Brooklyn Nets (16-6), którzy w piątek z trudem wygrali przed własną publicznością z Minnesota Timberwolves 110:105. Decydującą akcję przeprowadził Kevin Durant na 11 sekund przed końcową syreną. W całym meczu uzyskał 30 punktów, 10 zbiórek i sześć asyst. Mocno go wspierali Patty Mills - 23 punkty oraz James Harden - 20 punktów, dziewięć asyst i siedem zbiórek.

Wyniki piątkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers 96:98

Brooklyn Nets - Minnesota Timberwolves 110:105

Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans 91:107

Golden State Warriors - Phoenix Suns 118:96

Houston Rockets - Orlando Magic 118:116

Indiana Pacers - Miami Heat 104:113

Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers 115:119

Utah Jazz - Boston Celtics 137:130

Washington Wizards - Cleveland Cavaliers 101:116



Tabele:



Eastern Conference



Atlantic Division

Z P Proc.

1. Brooklyn Nets 16 6 .727

2. Boston Celtics 12 11 .522

. Philadelphia 76ers 12 11 .522

4. New York Knicks 11 11 .500

5. Toronto Raptors 10 13 .435



Central Division



1. Chicago Bulls 15 8 .652

2. Milwaukee Bucks 14 9 .609

3. Cleveland Cavaliers 13 10 .565

4. Indiana Pacers 9 16 .360

5. Detroit Pistons 4 18 .182



Southeast Division



1. Miami Heat 14 9 .609

. Washington Wizards 14 9 .609

3. Charlotte Hornets 13 11 .542

4. Atlanta Hawks 12 11 .522

5. Orlando Magic 5 19 .208



Western Conference



Pacific Division



1. Golden State Warriors 19 3 .864

2. Phoenix Suns 19 4 .826

3. Los Angeles Clippers 12 11 .522

4. Los Angeles Lakers 12 12 .500

5. Sacramento Kings 9 14 .391



Southwest Division



1. Memphis Grizzlies 12 10 .545

2. Dallas Mavericks 11 10 .524

3. San Antonio Spurs 7 13 .350

4. New Orleans Pelicans 7 18 .280

5. Houston Rockets 6 16 .273



Northwest Division



1. Utah Jazz 15 7 .682

2. Portland Trail Blazers 11 12 .478

2. Minnesota Timberwolves 11 12 .478

4. Denver Nuggets 10 11 .476

5. Oklahoma City Thunder 6 16 .273