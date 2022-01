Po prostu bardzo szanuję Spurs. Wiem, że potrafią grać na wysokim poziomie, szczególnie we własnej hali. Dlatego starałem się być agresywny od samego początku - powiedział Booker, który już po pierwszej kwarcie miał na koncie 18 punktów.

48 punktów to jego rekordowy występ w tym sezonie. Trafił 18 z 33 rzutów z gry.

Chris Paul dołożył 15 pkt i 12 asyst, a rezerwowy Bismack Biyombo 17 pkt i 14 zbiórek.

Wśród pokonanych na wyróżnienie zasługuje Austriak Jakob Poeltl - 23 pkt i 14 zbiórek.

W tabeli Konferencji Zachodniej za Suns plasuje się ekipa Golden State Warriors (31-12), która minionej nocy nie grała. Natomiast prowadzący na Wschodzie Chicago Bulls (27-15) doznali w poniedziałek czwartej z rzędu porażki. Tym razem ulegli na wyjeździe Memphis Grizzlies 106:119.

Dla gospodarzy po 25 pkt zdobyli Desmond Bane i Ja Morant. W Bulls niezdolni do gry byli Zach LaVine, Lonzo Ball i Alex Caruso, a najwięcej punktów - 24 - uzyskał DeMar DeRozan.

Choć Brooklyn Nets mają w składzie kilka gwiazd, to szybko przekonali się, że absencja kontuzjowanego Kevina Duranta będzie dla nich ciężkim okresem. W pierwszym meczu bez 33-letniego skrzydłowego, który w sobotę uszkodził więzadło w kolanie, nowojorczycy ulegli na wyjeździe Cleveland Cavaliers 107:114.

Kevina po prostu nie da się zastąpić - powiedział rozgrywający Nets Kyrie Irving, zdobywca 27 punktów. James Harden uzyskał natomiast 22 pkt.

Wśród Cavaliers najlepszy był Darius Garland - 22 pkt i 12 asyst.

W poniedziałek przegrali także broniący tytułu Milwaukee Bucks. W Atlancie ulegli miejscowym Hawks 114:121. Wśród "Jastrzębi" tradycyjnie najlepszy był Trae Young - 30 pkt i 11.

Dla Bucks 34 pkt uzyskał Khris Middleton. Giannis Antetokounmpo dołożył 27 pkt.

Mistrzowie przegrali w tym sezonie po raz pierwszy, gdy prowadzili po trzech kwartach. Jeszcze na około dziewięć minut przed końcem spotkania mieli 11 punktów przewagi, ale później ich gra kompletnie się posypała.

Wyniki poniedziałkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks 121:114

Boston Celtics - New Orleans Pelicans 104:92

Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets 114:107

Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder 104:102

Los Angeles Clippers - Indiana Pacers 139:133

Los Angeles Lakers - Utah Jazz 101:95

Memphis Grizzlies - Chicago Bulls 119:106

Miami Heat - Toronto Raptors 104:99

New York Knicks - Charlotte Hornets 87:97

Orlando Magic - Portland Trail Blazers 88:98

San Antonio Spurs - Phoenix Suns 107:121

Washington Wizards - Philadelphia 76ers 117:98



Tabele:

Eastern Conference



Atlantic Division

Z P Proc.

1. Brooklyn Nets 27 16 .628

2. Philadelphia 76ers 25 18 .581

3. Toronto Raptors 21 20 .512

4. Boston Celtics 23 22 .511

5. New York Knicks 22 22 .500



Central Division

1. Chicago Bulls 27 15 .643

2. Cleveland Cavaliers 27 18 .600

3. Milwaukee Bucks 27 19 .587

4. Indiana Pacers 15 29 .341

5. Detroit Pistons 10 32 .238



Southeast Division

1. Miami Heat 28 16 .636

2. Charlotte Hornets 24 20 .545

3. Washington Wizards 23 21 .523

4. Atlanta Hawks 18 25 .419

5. Orlando Magic 8 37 .178



Western Conference



Pacific Division

1. Phoenix Suns 34 9 .791

2. Golden State Warriors 31 12 .721

3. Los Angeles Lakers 22 22 .500

4. Los Angeles Clippers 22 23 .489

5. Sacramento Kings 18 28 .391



Southwest Division

1. Memphis Grizzlies 31 15 .674

2. Dallas Mavericks 25 19 .568

3. San Antonio Spurs 16 28 .364

. New Orleans Pelicans 16 28 .364

5. Houston Rockets 13 32 .289



Northwest Division

1. Utah Jazz 29 15 .659

2. Denver Nuggets 22 20 .524

3. Minnesota Timberwolves 21 22 .488

4. Portland Trail Blazers 18 25 .419

5. Oklahoma City Thunder 14 29 .326