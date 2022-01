We wtorek w lidze NBA bez większego trudu zwycięstwo odnieśli koszykarze Golden State Warriors. We własnej hali pokonali Detroit Pistons 102:86, a już do przerwy mieli 28 punktów przewagi.

Warriors z bilansem 32 zwycięstw i 12 porażek zajmują drugie miejsce w Konferencji Zachodniej. Pistons (10-33) to natomiast przedostatnia ekipa na Wschodzie. Różnica dzieląca oba zespoły była na parkiecie bardzo widoczna. Gospodarze świetnie zaczęli mecz i w efekcie trener Steve Kerr mógł później oszczędzać największe gwiazdy i dać więcej pograć rezerwowym. Najwięcej punktów dla Warriors zdobył Klay Thompson, wracający do formy po ponaddwuletniej absencji spowodowanej kontuzjami. Choć grał tylko 22 minuty, to zdobył 21 punktów, trafiając 6 z 13 rzutów z gry. Po prostu świetnie się dziś bawiłem. Chciałbym być jeszcze skuteczniejszy, ale generalnie to był dobry występ - powiedział. Wśród pokonanych najlepszy był rezerwowy Rodney McGruder - 19 pkt. W drugim wtorkowym meczu Minnesota Timberwolves pokonała na wyjeździe New York Knicks 112:110. Michał Ignasiewicz