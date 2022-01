Jazz prześladują problemy kadrowe. Kontuzjowani są: Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Mike Conley, Bojan Bogdanovic i Joe Ingles. Mimo tak poważnego osłabienia goście toczyli wyrównaną walkę. Na początku czwartej kwarty nawet prowadzili 95:91.

Wtedy jednak sprawy w swoje ręce wziął Chris Paul. 36-letni rozgrywający znów pokazał, że wiek nie ma w jego przypadku znaczenia. Na parkiecie spędził aż 40 minut, a najlepiej grał właśnie w ostatnich fragmentach. W czwartej kwarcie uzyskał 15 z 27 punktów, jakie zdobył w meczu. W całym spotkaniu trafił 10 z 17 rzutów z gry, miał 14 asyst oraz dziewięć zbiórek.

Czuję się dobrze, jest fajnie. Jutro mogę znowu tyle grać, jeśli tylko chcecie - powiedział Paul.

Nie planowałem, że Chris będzie grał tak długo, ale potrzebowaliśmy go, aby wygrać - przyznał trener Suns Monty Williams.

33 punkty dla "Słońc" zdobył Devin Booker. On z kolei świetnie prezentował się na początku meczu. Po pierwszej kwarcie miał już na koncie 17 pkt, ale później znacznie częściej pudłował. Wśród Jazz najlepszy był Jordan Clarkson - 22 pkt.

Suns mają na koncie 37 zwycięstw i dziewięć porażek. To jest najlepszy bilans nie tylko na Zachodzie, ale w całej lidze. Jazz (30-18) sklasyfikowani są na czwartym miejscu w tej konferencji.

Wyniki poniedziałkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Cleveland Cavaliers - New York Knicks 95:93

New Orleans Pelicans - Indiana Pacers 117:113

Oklahoma City Thunder - Chicago Bulls 110:111

Phoenix Suns - Utah Jazz 115:109



tabele:

Eastern Conference



Atlantic Division

Z P Proc.

1. Brooklyn Nets 29 17 .630

2. Philadelphia 76ers 27 19 .587

3. Boston Celtics 24 24 .500

. Toronto Raptors 22 22 .500

5. New York Knicks 23 25 .479



Central Division

1. Chicago Bulls 29 17 .630

2. Milwaukee Bucks 30 19 .612

3. Cleveland Cavaliers 29 19 .604

4. Indiana Pacers 17 31 .354

5. Detroit Pistons 11 35 .239



Southeast Division

1. Miami Heat 30 17 .638

2. Charlotte Hornets 26 21 .553

3. Washington Wizards 23 24 .489

4. Atlanta Hawks 21 25 .457

5. Orlando Magic 9 39 .188



Western Conference



Pacific Division

1. Phoenix Suns 37 9 .804

2. Golden State Warriors 34 13 .723

3. Los Angeles Lakers 23 24 .489

4. Los Angeles Clippers 23 25 .479

5. Sacramento Kings 18 30 .375



Southwest Division

1. Memphis Grizzlies 32 17 .653

2. Dallas Mavericks 27 20 .574

3. New Orleans Pelicans 18 28 .391

4. San Antonio Spurs 17 30 .362

5. Houston Rockets 14 33 .298



Northwest Division

1. Utah Jazz 30 18 .625

2. Denver Nuggets 24 21 .533

3. Minnesota Timberwolves 23 23 .500

4. Portland Trail Blazers 20 26 .435

5. Oklahoma City Thunder 14 33 .298