Paul urazu doznał w środę w meczu z Houston Rockets. W niedzielę zaliczył epizod w Meczu Gwiazd, do którego został wybrany po raz 12. w karierze.

Oczywiście, że kontuzja rodzi frustrację. Mój chirurg od dłoni jest już dla mnie jak rodzina. Wiem jednak, że chłopaki poradzą sobie beze mnie przez ten czas - powiedział Paul, który ma za sobą kilka urazów dłoni i nadgarstka.

Osiem tygodni przerwy oznacza, że może wrócić w kwietniu akurat na fazę play off. W tym sezonie średnio notuje 14,9 punktu na mecz oraz 10,7 asysty, co czyni go najlepiej podającym w lidze.

Suns, ubiegłoroczni finaliści, prowadzą w tabeli Konferencji Zachodniej z bilansem 48 zwycięstw i 10 porażek. Do zakończenia sezonu regularnego rozegrają jeszcze 24 spotkania.