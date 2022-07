Biało-czerwoni do mistrzostw Europy będą przygotowywać się w Warszawie. Zgrupowanie rozpocznie się 4 sierpnia, a tydzień później zespół wyleci na turniej towarzyski do Stambułu, gdzie zagra z Ukrainą (12 sierpnia) oraz Turcją (14 sierpnia). Kolejne sparingi drużyna rozegra w Atenach - od 17 do 19 sierpnia zagra kolejno z Grecją, Turcją oraz Gruzją.

Później przyjdzie czas na dwa spotkania w ramach prekwalifikacji do Eurobasketu 2025. 25 sierpnia w hali COS Torwar w Warszawie biało-czerwoni podejmą Chorwację, a trzy dni później zagrają na wyjeździe z Austrią.

Eurobasket dla reprezentacji Polski rozpocznie się już 2 września. W Pradze kadra trenera Milicica na początek zagra z Czechami, dzień później zmierzy się z Finlandią, a kolejnymi rywalami w grupie D będą: Izrael (5 września), Holandia (6 września) oraz Serbia (8 września). Do kolejnej fazy w Berlinie awansują cztery najlepsze drużyny.

"Przed nami kolejne bardzo ważne zgrupowanie, podczas którego znów mamy okazję dłużej popracować z zawodnikami. Jestem zadowolony, że przed meczami z Chorwacją, Austrią i samym Eurobasketem rozegramy pięć gier kontrolnych z wymagającymi przeciwnikami. Liczę, że energia, intensywność i chęć pracy będzie taka sama jak wcześniej" - zaznaczył Milicic, cytowany na oficjalnej stronie internetowej PZKosz.

Na liście powołanych do szerokiej kadry są m.in. doświadczeni kapitan drużyny Mateusz Ponitka (129 spotkań - 1328 pkt), A.J. Slaughter (75 - 872) czy Michał Sokołowski (78 - 484). Do reprezentacji wracają Michał Michalak oraz Aleksander Dziewa, którzy ze względu na urazy nie byli obecni podczas czerwcowego okienka. Po roku przerwy do kadry dołącza Aaron Cel (93 - 642).

"Aaron miał być z nami na zgrupowaniach już w lutym oraz w czerwcu, ale najpierw plany pokrzyżowała nam jego kontuzja, a następnie sprawy prywatne. Jestem bardzo zadowolony, że będzie z nami na zgrupowaniu" - przyznał szkoleniowiec.

W szerokim składzie kadry znalazł się Jeremy Sochan, który niedawno został wybrany z dziewiątym numerem w drafcie NBA przez San Antonio Spurs. Łukasz Koszarek spotkał się z nim w trakcie ligi letniej NBA w Las Vegas.

"Jeremy jest przed pierwszym sezonem w NBA i rozumiemy, jak jest to dla niego oraz San Antonio Spurs ważne. Cały czas pracujemy nad znalezieniem najlepszego rozwiązania" - podkreślił dyrektor sportowy reprezentacji Polski.

Jedynym debiutantem wśród powołanych jest 19-letni Jakub Coulibaly, który jeszcze kilka dni temu brał udział w mistrzostwach Europy do lat 20. Reprezentacja Polski zajęła w nich 13. miejsce, utrzymując się w elicie tej kategorii wiekowej.

Nie ma natomiast w kadrze m.in. Tomasza Gielo oraz Marcela Ponitki, który niedawno podpisał kontrakt z zespołem hiszpańskiej ekstraklasy Casademont Saragossa. Młodszy z braci grał w kadrze trenera Milicica w okresie, gdy z racji euroligowych obowiązków nie mógł w niej występować Mateusz Ponitka.

Szeroki skład reprezentacji Polski na Eurobasket 2022:

rozgrywający: Łukasz Kolenda (WKS Śląsk Wrocław), Jakub Schenk (Union Tours Metropole Basket, Francja), A.J. Slaughter (CB Gran Canaria, Hiszpania)

rzucający: Jakub Garbacz (Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski), Filip Matczak (King Szczecin), Michał Michalak (Boulogne-Levallois Metropolitans 92, Francja)

niscy skrzydłowi: Michał Kolenda (Trefl Sopot), Mateusz Ponitka (bez klubu), Michał Sokołowski (Nutribullet Treviso Basket, Włochy)

silni skrzydłowi: Aaron Cel (Twarde Pierniki Toruń), Jakub Coulibaly (Trefl Sopot), Jeremy Sochan (San Antonio Spurs, USA), Jarosław Zyskowski (Trefl Sopot)

środkowi: Aleksander Balcerowski (CB Gran Canaria, Hiszpania), Aleksander Dziewa (WKS Śląsk Wrocław), Dominik Olejniczak (BCM Gravelines Dunkierka, Francja).